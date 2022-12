Miriana Trevisan, dopo un anno dal Gf tira fuori messaggi compromettenti: “Dimostrano che…”

Miriana Trevisan è uno dei personaggi pubblici più noti nel mondo delle spettacolo italiano, in quanto alle spalle ha una carriera televisiva degno di tutto rispetto. Di recente ha deciso di parlare di alcuni messaggi compromettenti che avrebbe ricevuto a distanza di un anno dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

L’anno scorso Miriana Trevisan è entrata nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini fin dal primo giorno. Durante il suo percorso si è avvicinata a Nicola Pisu, con il quale la relazione non è decollata. Successivamente si è messo in gioco Biagio D’Anelli e nel giro di poche settimane tra loro è scoccata la scintilla della passione. Lui è stato eliminato in seguito a una nomination e ha atteso Miriana. Purtroppo le cose non sono andate bene dopo aver avuto un’accesa da discussione nella puntata della finale.

In questi giorni ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che riguarda la presentazione del libro Il manuale della stronza di Soleil Sorge. Accanto all’ex vippona c’è stata Sonia Bruganelli, l’attuale opinionista del reality. Nel testo è stata raccontata la storia di Miriana e Nicola. Sonia ha espresso un suo parere e così la diretta interessata ha replicato ad alcune frasi pronunciate durante la presentazione.

“Nominata e attaccata per l’ennesima volta”

Sonia ha espresso un parere su Soleil facendo un confronto con Miriana: “Non sapevo quanto potesse essere grintosa ed intelligente, con una capacità dialettica che a me ha stupito dall’inizio. E devo dire che questa contrapposizione con Miriana è stata quella che mi ha fatto, con il passare del tempo, apprezzare Soleil. Perché di Soleil ho apprezzato, quello che lei poi dice, la forza con cui è stata sempre coerente con sé stessa e con quello che ha portato avanti”. Queste parole hanno subito avuto una risposta.

“Grazie a queste ‘maestre di vita’”

“Ho ricevuto questo video in cui sono esplicitamente nominata e attaccata per l’ennesima volta; come donna, madre persona e artista. Per quanto mi lusinghi essere diventata un personaggio letterario, trovo molto squallido usare il rapporto creatosi tra me e Nicola per dimostrare la ‘bontà della stronza’. Ancor di più lo è vedere una donna con una grande capacità intellettuale come Sonia assecondare la sua pagetta in questo circo”.

Infine ha aggiunto: “L’unica che l’ha trattato come una persona guarita sono stata io. Inoltre, ho messaggi privati che provano che Nicola ha capito la situazione considerandosi dispiaciuto nei miei confronti per tutto. Grazie a queste ‘maestre di vita’ per avermi fatto capire cosa non voglio essere o diventare”.