Noemi Bocchi, finalmente tutta la verità sulla rottura con l’ex marito: “Quando è morta mia madre….”

Noemi Bocchi è nota per essere l’attuale fidanzata di Francesco Totti. All’inizio non è stata vista di buon occhio dagli italiani perché considerata il terzo incomodo nella coppia tanto amata da grandi e piccini. Di recente l’ex marito di lei ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato dei retroscena inaspettati del matrimonio naufragato. Non è tardata ad arrivare la replica.

Quando Ilary Blasi e l’ex capitano della Roma hanno annunciato la fine della loro storia d’amore, Noemi Bocchi è stata criticata per essere stata definita la causa di questo tragico finale. Francesco Totti è subito intervenuto per difendere colei che gli ha ridato il sorriso dopo un periodo di crisi con l’ormai ex moglie. I due sono usciti allo scoperto durante la festa di compleanno di lui. Poi qualche settimana la conduttrice è uscita allo scoperto con Bastian Muller, un bellissimo imprenditore di tedesco.

I due ex coniugi non stanno più al centro del gossip perché ormai si sono rifatti una vita accanto ad altre persone. Tuttavia in queste ore si sta parlando nuovamente di Noemi, dal momento che l’ex marito Mario Caucci ha rilasciato una serie di interviste dove ha svelato dei retroscena che hanno spiazzato la maggior parte degli italiani.

“Una richiesta di separazione giudiziale”

“Leggo sui giornali che si è laureata in Economia e sarei contento, vorrebbe dire che tutto quello che ho investito è servito, mi farebbe piacere sapere che si è laureata ma non mi risulta…È una donna che ti prende. È una bella donna, quando vai in giro con lei suscita un certo effetto: è sempre curata, molto ben vestita, attenta al dettaglio estetico…Noemi ha iniziato a chiedere quello che, secondo lei, le spettava…una serie infinita di richieste che non potevo accontentare perché non avevo risorse”, ecco alcune frasi dell’uomo estrapolate dall’intervista.

“Avevo bisogno dell’amore di una moglie”

Poi ha parlato della morte della madre e dell’allontanamento di Noemi proprio in quel periodo: “Rientro a casa e mia moglie mi dice ‘Ti devo parlare. Sai che le cose tra noi non vanno bene, ci stiamo provando ma è dura, è molto difficile’…E lì mi cade il secondo pilastro. Avevo bisogno dell’amore di una moglie, dei figli, di rientrare in un nido dove sentirmi protetto…Avevo un’azienda a Verona che gestivo personalmente, non rispondevo al telefono, l’azienda fallì. Così venne giù il terzo pilastro della mia vita. Non sapevo cosa fare“.

La diretta interessata ha semplicemente detto che è stato lui a rinnegare sia lei che i figli dopo il lutto. Una cosa è certa: la faccenda non finirà nel dimenticatoio.