Massimiliano Rosolino e Natalia Titova hanno allargato la famiglia: festeggiato il ‘figlio’ adottivo

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. Galeotto è stato lo show di Milly Carlucci e da allora sono inseparabili, nonché genitori di due splendide bambine: Vittoria Sidney e Sofia Nicole. Adesso sembra che la famiglia si sia allargata con l’arrivo di un nuovo membro.

Massimiliano Rosolino, nato a Napoli l’11 luglio 1978, è un ex nuotatore italiano di notevole spessore e un personaggio televisivo. Dopo aver ottenuto circa 60 medaglie e in 26 manifestazioni (48 in gara individuali 12 staffette) in diversi stili, ha deciso di crearsi uno spazio nel piccolo schermo. Ha partecipato a Pechino Express – Obiettivo Bangkok nel 2013 ottenendo la vittoria, è stato rinviato de L’Isola dei famosi e concorrente ai Soliti ignoti e Avanti un altro pure di sera!.

Per quanto riguarda la vita privata dal 2003 al 2005 ha avuto una relazione con Roberta Capua. Dopo l’addio lui si è messo alla prova nel 2006 nella terza edizione di Ballando con le stelle e Natalia Titova era la sua maestra di ballo. Grazie a quest’esperienza televisiva si sono incontrati e da allora sono inseparabili. Essendo un personaggio pubblico, l’affascinante napoletano condivide costantemente parte della sua vita sui social. Di recente ha voluto festeggiare un lieto evento. Di cosa si tratterà? Ecco la risposta.

“Sei parte della famiglia ormai da 4 anni”

Le figlie della coppia hanno 9 e 11 anni e hanno accolto nella loro vita una sorellina pelosetta. La fortunata è una cagnolina di nome Bella. Andando nello specifico, è un barboncino toy con il pelo chiaro. Rosolino ha spesso portato Bella negli studi televisivi per presentarla ai telespettatori. “Per me è come una figlia“, ecco cosa ha detto in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv. Da qualche ora ha intenerito i follower con un nuovo post.

“Sei l’amore incondizionato”

Bella ha compiuto gli anni, dunque la famiglia Rosolino ha festeggiato con gioia il lieto evento. Su Instagram l’ex nuotatore ha pubblicato una foto in cui compare con la festeggiata e con una torta squisita. “Sei parte della famiglia ormai da 4 anni. Sei buon umore, il pensiero felice, l’amore incondizionato. Auguri Bella!”, un bellissimo messaggio che ha ricevuto tantissimi like e commenti con tanto di auguri.

I fan sono concordi nel dire che abbia lanciato un messaggio importante, ovvero amare gli amici a quattro zampe come se fossero dei figli. La sua famiglia è sicuramente una delle più amate del mondo dello spettacolo italiano.