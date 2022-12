Daniele Dal Moro disgustato dalla frase di Wilma: che schifezza

Grande Fratello Vip, la settima edizione del padre di tutti i reality che sta dando non poche gatte da pelare al camaleontico Alfonso Signorini, sta vedendo anche la nascita di alcuni amori e spiccate simpatie. Ma ora pare che l’idillio createsi tra la cantante Wilma Goich e l’imprenditore veneto Daniele Dal Moro sia bello che finito. Il racconto dei fatti…

A quanto pare il giovane, che è davvero bellissimo, di soli 32 anni si era preso una cotta per l’artista che ne ha ben 77. Sta di fatto che se l’interesse c’era ora potrebbe stare scemando del tutto. E ora una frase della donna lo ha decisamente disgustato. E la sua espressione non è passata inosservata ai telespettatori.

Non tutti- a quanto pare- apprezzano l’ironia un po’ troppo forte e spinta, soprattutto se certe frasi vengono pronunciate da una donna non più giovanissima innanzi a degli uomini che potrebbero essere non solo sui figli ma addirittura i suoi nipoti. I fan del programma sono stanchi di sentire dalla bocca della Goich certe esclamazioni e i video delle sue trovate diventano in men che non si dica virali.

E i suoi compagni di viaggio come reagiscono? Molti ridono, ma non si capisce se ridono davvero delle sue battute, che secondo molti utenti trovano- come si suol dire- ” il tempo che trovano”, o di lei che, secondo molti altri, si divertirebbe un mondo a sparare certe dichiarazioni per fare la parte della giovane a tutti i costi.

Non per nulla da mesi ha intrapreso una conoscenza alquanto approfondita all’ interno della Casa Più Spiata D’ Italia con Daniele che era apparso davvero molto complice con lei, nonostante la clamorosa differenza di età che vige tra di loro. Ma di recente qualcosa è cambiato…

La battuta infelice di Wilma l’ha allontanata per sempre da Daniele?

La donna si trovava a chiacchierare- tra gli altri- oltre che con lui, Antonino ed Edoardo. E’ stato il fratello di Guendalina a parlare del fatto che ora che si è liberata la stanza di tata Carla, potrebbero utilizzarla per compiere approcci amorosi, sostenendo che sarebbe praticamente obbligatorio farlo. A quel punto la cantante, per fare la brillante, ha esclamato: ” E’ obbligatorio fare se**o? Ma sono vent’anni che non lo faccio”.

Non contenta poco dopo, rivolgendosi espressamente all’ex di Belen, ha detto: ” Porta anche il lubrificante“. Una battuta che ha fatto storcere il naso a Dal Moro mentre scoppiare in grosse risate Antonino che poi è corso ad abbracciarla con affetto sincero e senza alcuna malizia.

Ora in molti si chiedono se per colpa di questa frase, alquanto infelice, lei abbia perso la stima di Daniele che è realmente apparso disgustato dalla faccenda.