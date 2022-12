Giaele De Donà, finalmente il marito esce allo scoperto: recapitato messaggio nella Casa

Giaele de Donà è una delle concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. All’inizio ha fatto parlare di sé per via del concetto di amore libero che condivide con il marito Bradford Beck. Quest’ultimo è sempre intervenuto attraverso delle lettere per mettere al corrente la moglie dei suoi dispiaceri, ma ora ha deciso di essere più chiaro nella faccenda.

Nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Sicuramente al centro dell’attenzione c’è Giaele, soprattutto per via della sua amicizia con Antonino Spinalbese. Una volta che Ginevra Lamborghini è andata via dalla casa, lei si è avvicinata incurante del fatto di avere un marito che la guarda da casa. Non sono andati oltre perché lui ha sempre messo un freno per poi focalizzarsi su Oriana Marzoli.

Megan Taylor conosce entrambi e durante un’intervista ha riferito che lui sarebbe molto deluso dal comportamento della giovane moglie. L’imprenditore americano più volte l’ha invitata a moderarsi nel rispetto del loro matrimonio. Il mese scorso, per esempio, ha fatto una richiesta: “Essere rispettosa del nostro rapporto, non oltrepassando la nostra linea concordata, di rispettare il mio desiderio di rimanere una persona riservata. Nelle ultime ore l’uomo, di ben 20 anni più grande, è tornato sull’argomento, ma stavolta in modo più decisivo.

“I love you than the world turns”

In questi giorni la ragazza è giù di morale per via dello scontro avuto con Antonino, di conseguenza per è stato consegnato un messaggio aereo senza firma. Nonostante tutto i telespettatori sono convinti che si tratti proprio di Bradford Beck. “Ti amo più di quanto giri il mondo”, ecco la frase che si può leggere in modo chiaro e tondo. Sicuramente è servito a Giaele che ha urlato al cielo di amarlo.

Il parere del web su Giaele e Antonino

Sui social sono stati pubblicati di video in cui Giaele e Antonino discutono. Secondo il parere del web lei avrebbe delle reazioni inopportune, come se fosse una fidanzata gelosa. Qualcun altro la difende sostenendo che l’ex di Belen Rodriguez ci marcia su questa vicenda.

Ha scelto lei anziché Ginevra e Oriana in una delle ultime dirette, dunque così facendo ha alimentato in lei delle false speranze. Tutto sommato la maggior parte degli italiani pensa che dovrebbe badare più al suo matrimonio piuttosto che a un’amicizia che con ogni probabilità cesserà di esistere una volta terminato il percorso all’interno della casa.