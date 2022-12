Valerio Scanu ‘umilia’ in diretta Serena Bortone: lei però gli dà del ridicolo

Oggi è un altro giorno, durante la diretta di una recentissima puntata la storica e amatissima conduttrice del noto programma pomeridiano di Rai 1, viene letteralmente umiliata dall’ ex star di Amici. Valerio Scanu come un fiume in piena dopo che lei gli ha dato niente di meno che del ridicolo!

Clamoroso battibecco in studio innanzi agli spettatori che sono rimasti letteralmente basiti. Che cosa ha spinto i due a dirsele di tutti i colori a pochissimi giorni dal Santo Natale? Ma chi è stato poi a iniziare questo assai pericoloso gioco? Il racconto dei fatti e del video che sta ormai diventato virale…

Oggi è un altro giorno in versione festiva e rigorosamente natalizia, come è anche giusto e normale che sia. La sua squisita padrona di casa ha ideato momenti decisamente speciali e lieti, oltre che assai emozionanti, per deliziare il suo pubblico, che è sempre più affezionato e numeroso.

E in tale direzione sta cercando di inserire sempre più performance musicali. Ecco dunque spiegata la presenza, decisamente convincente e vincente, dei ragazzi del Coro della nota e prestigiosa Schola Cantorum dell’ Accademia di Santa Cecilia che con le loro voci hanno scaldato i cuori anche del ricco parterre di opinionisti fissi della trasmissione, oltre che della sua brillante conduttrice.

E perché non far cantare insieme a loro anche il bravissimo Valerio Scanu? Chiaro che l’idea sulla carta era davvero ottima ma che è stata in qualche maniera guastata da una piccola discussione che è avvenuta in diretta, ergo non è potuta essere tagliata, tra lui e Serena, che non è di certo passata inosservata. Ma come è avvenuto tutto questo?

Lei gli da del ridicolo e lui…

Diciamo che la donna, essendo in gran confidenza con lui, si è permessa di prenderlo un po’ bonariamente in giro non per le sue doti vocali o il suo aspetto fisico, questo assolutamente no, ma per via del maglione che il cantante indossava e che lei aveva trovato non solo assai buffo ma proprio ” ridicolo”.

Ciò non è andato affatto giù all’ex star di Amici, che è assai permaloso, e che, grazie alla sua battuta sempre pronta, con la sua proverbiale e assai pungente ironia, ha in men che non si dica ribattuto: ” Ti sei pettinata con un petardo e dici a me che sono ridicolo? “. E non contento poco dopo ha pure rincarato la dose dicendo: ” Cioè, l’anno pettinata con i mortaretti neanche fossimo al 31 dicembre”.

E lei come ha replicato? Ridendo a crepapelle e dandogli un leggero colpo in testa con la scaletta. Poi Valerio si è esibito e il clima è tornato disteso.