Anna Tatangelo al settimo cielo: finalmente per lei è arrivato il momento tanto atteso

Anna Tatangelo non è solo un’artista molto brava e stimata ma anche una donna bellissima e molto chiacchierata. E lo è fin da quando, ormai moltissimi anni fa, ha intrapreso la sua lunga storia con il ben più grande Gigi D’ Alessio, finta da più di due anni, con il quale ha messo al mondo un figlio di nome Andrea, che vive con lei a Roma.

Poi è riuscita a credere nuovamente all’amore e ha deciso di aprire il suo cuore al giovane cantautore Livio Cori. Inizialmente non ne parlava ma poi ha deciso di farlo e ha pure incominciato ad apparire con lui sui Social. E a un certo punto è spuntato pure sulla sua mano un bel anello…

Peccato che poi anche l’idillio con lui sia finito mentre il suo più celebre ex è diventato padre grazie alla sua nuova compagna Denise Esposito che, pur essendo una meraviglia e dotata di una fisicità da dieci e lode, non desidera lavorare nel vasto mondo dello Spettacolo, nè tanto meno rilasciare interviste. E ciò pare che siano cose molto gradite al suo tanto celebre compagno.

Di lui la cantante di Sora è stata molto innamorata e aveva anche sperato di sposarlo, ma lui non glielo ha mai davvero chiesto. Ha sofferto tantissimo per la fine della loro storia ma oggi i due sono in buoni rapporti e si frequentano ancora per il bene del figlio che hanno in comune che sta crescendo sereno, nonostante mamma e papà non vivano più sotto lo stesso tetto.

Un tetto dove pare che loro due vivano da soli anche perché Anna, prima di rimettere un altro uomo in casa, come ha rivelato nel corso di svariate interviste a cuore aperto e pure nel corso di una sua seguitissima ospitata a Verissimo, vuole pensarci molto bene perché non vuole fare soffrire ancora il suo Andrea che è il suo amore più grande.

Lei sta tacendo qualcosa?

Ma ora pare, come svela Diva e Donna, che ci possa essere stata una svolta nella vita sentimentale della donna che- a onor del vero- appare anche sui Social, in particolare sul suo Profilo Ufficiale Instagram, da lei splendidamente gestito, più bella e radiosa che mai. Il motivo secondo il noto settimanale femminile sarebbe un uomo del quale sarebbe assai presa.

In particolare sarebbe stato messo nel mirino un suo meraviglioso ritratto in bianco e nero, decisamente molto elegante e raffinato, dove il viso dell’artista appare particolarmente disteso e rilassato. Anche gli occhi paiono avere una nuova luce. Una luce che sa di gioia, nonostante il dolore, assolutamente immenso, che lei ha provato per la perdita della sua adorata madre. Inoltre nel seconda foto, sempre sulla falsariga della prima, lei ride felice.

E anche la didascalia posta a corredo di esso, alquanto sibillina, avrebbe fatto pensare ai più: ” Lo sguardo di una persona che tace”. E che cosa ci starebbe tacendo– almeno per il momento- la divina Anna? Forse il nome del suo nuovo amore?