Ida Platano, dopo Uomini e Donne la stanno ricoprendo di soldi: ha le mani d’oro

Uomini e Donne, il Trono Over, da quando ha fatto capolino all’interno del dating show più famoso, chiacchierato e nel contempo amato della TV italiana, non solo delle Reti Mediaset, ha riscosso un grande successo. E oggi le storie di dame e cavalieri tengono banco. E ora più che mai la vera star è Ida Platano.

La donna, dopo aver vissuto un’assai intensa storia d’amore con l’affascinante Riccardo Guarnieri, e che ha sofferto tantissimo quando ha visto finire il loro idillio, dopo varie frequentazioni, ha deciso di dare una seconda possibilità al giovane Alessandro Vicinanza, con il quale ha deciso di uscire dal programma per vivere pienamente e a telecamere spente il loro amore. E ora è anche tornata a pieno ritmo nel campo lavorativo. Ma sapete che lavoro svolge?

Lei non è solo bellissima ma anche curata. Ama scegliere con cura i capi da indossare, il make up e gli accessori. E poi ama curare come si deve le sue chiome oltre che sperimentare varie pettinature. Ma- del resto- quando una donna possiede il suo fascino e una fisicità da dieci e lode può permettersi qualsiasi cosa!

Nel corso della sua lunga permanenza all’ interno di Uomini e Donne ha infranto moltissimi cuori. Molti uomini sono scesi appositamente dalle famose scale per lei, con il preciso obiettivo di conoscerla, di frequentarla e di conquistarla. Un’impresa che di recente era riuscita ad Alessandro Vicinanza ma poi ben presto la magia era svanita.

Ma ora i due hanno deciso di riprovarci e così sono usciti mano nella mano dallo studio per viversi davvero, nella loro quotidianità e capire se sono realmente fatti l’uno per l’altro. Nel frattempo la donna è tornata a pieno ritmo a lavoro. E voi lo sapete che professione svolge da molto tempo?

E’ la star del capello

Da anni Ida è proprietaria di uno splendido salone di parrucchieri, sito a Brescia, più esattamente nella Bassa Bresciana e nel paese di Bagnolo Mella, che si chiama Ida Platano Glamour. Lei ama mostrarsi mentre si occupa delle chiome dei clienti, sia durante la piega che i vari tagli. O ancora mentre si accinge a mettere il colore o fare un bello shampoo.

Possiede molti collaboratori e la sua clientela è davvero molto vasta, anche perché comprende sia uomini sia donne. E, vista la grande notorietà della sua titolare, i clienti sono aumentati a vista d’occhio negli ultimi anni. Anche molti vip, tra cui ex volti di Uomini e Donne, tra cui citiamo la splendida Teresa Langella, vanno da lei per una coccola salutare per le loro chiome.

E sono pure disposti a macinarsi un sacco di kg pur di incontrarla! E questo è anche il caso di molti suoi fan che poi, oltre a chiedere di farsi qualche bella foto con lei, le portano sovente dei bei regali, che poi lei mostra felice sui Social.