Davide Donadei asfalta completamente Chiara: “Non poteva essere la madre dei miei figli perchè…”

Grande Fratello Vip, la settima edizione del padre di tutti i reality, che vede la conduzione del carismatico Alfonso Signorini, già direttore del magazine Chi che ogni settimana in edicola ci regala grandissime esclusive, vede tra i concorrenti tre splendidi ex tronisti, alcuni dei due single. E fra di loro c’è anche l’affascinante Davide Donadei.

Quest’ultimo ha parlato a ruota libera in un momento di vera confessione all’interno della Casa Più Spiata d’Italia, rivelando alcune vere e proprie chicche, nonostante abbia da poco varcato la famosa porta rossa. Ma come la prenderà lei? Deciderà di replicare tramite i Social o chiederà un confronto?

Lei è chiaramente Chiara Rabbi che è scesa dalle famose scale del noto dating show di Canale 5, ideato e condotto in maniera impeccabile da Maria De Filippi, autentica star delle Reti Mediaset, con il preciso scopo di trovare l’amore e di conquistare quel giovane seduto sul trono.

Alla fine ci è riuscita e i due sono usciti insieme dal programma, mano nella mano, dopo la classica e super romantica caduta di petali di rosa, che tanto fa sognare i numerosissimi telespettatori, compresi chiaramente quelli della prima ora. Sono stati insieme per diverso tempo e hanno iniziato pure a convivere.

Insomma, la loro è stata una storia importante e i loro sostenitori respirano già aria di fiori d’arancio, ma poi in estate è arrivata la doccia fredda, per non dire proprio gelata: l’amore era finito. E lui è stato avvistato con altre donne tra cui l’ex di Uomini e Donne Roberta di Padua.

Ha chiuso lui, lei non poteva essere la madre dei suoi figli

Chiara e Davide si sono poi anche confrontati in studio da Maria in autunno ma ormai non c’era davvero più niente da salvare. Lei ha sofferto moltissimo ma ora è tornata in gran forma e attivissima più che mai su Instagram. E lui? Lui è ora tra i concorrenti del GF e, non appena è entrato a far parte del gioco, ha spifferato tutto quanto su di lei, rimarcando in particolare la sua esagerata gelosia che poi ha iniziato a soffocarlo.

E’ stato lui a dire basta e a chiudere, non l’amava più. Ma quando l’ha capito? Quando ha compreso che mai e poi mai l’avrebbe voluta come madre dei suoi futuri figli. ” Pensavo non potesse essere più la madre dei miei figli. Quando inizi a pensare questo non ha più senso”, ha svelato il giovane che non se la sentiva proprio di costruire qualcosa di tanto concreto, come una famiglia, con lei. Troppo possessiva, per i suoi gusti.

Lui al momento è single ed è pronto ad avere altre storie ma non ancora importanti come quella avuta con Chiara, anche se- come si suol dire- ” al cuore non si comanda”, quindi tutto potrebbe cambiare se trovasse all’improvviso quella giusta…