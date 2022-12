Michelle Hunziker, a cena con il famosissimo cantante: pizzicata in pieno

Michelle Hunziker è una delle donne del mondo dello spettacolo più amate nel mondo della televisione italiana. Vanta di una carriera degna di tutto rispetto e il merito è senza dubbio del suo indiscusso talento. In questi giorni è al centro dell’attenzione perché è andata a cena con un uomo famosissimo. Proprio lei ha pubblicato una foto su Instagram.

Per tanto tempo Michelle Hunziker è finita su tutti i giornali per via della fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi. Entrambi hanno dato il triste annuncio attraverso un comunicato stampa. Lui non si è mai mostrato in pubblico con nessuna donna mentre lei ha fatto impazzire i fan con il flirt avuto in estate. Il fortunato è stato Giovanni Angiolini, noto per essere stato un concorrente di una vecchia edizione del Grande Fratello e uno dei medici più affascinanti d’Italia.

Poi, una volta terminata l’estate, ha deciso di mettere la parola fine e ora si sta dedicando al lavoro intensamente. Secondo i palinsesti Mediaset 2022/2023 tornerà su canale 5 con Michelle Impossible, dato che la prima edizione ha risposto grande successo. Adesso si sta parlando nuovamente di lei perché è andata a cena con un artista di fama internazionale privo di paragoni. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

“What a wonderful couple”

Essendo un personaggio pubblico Michelle tende a pubblicare parte della sua vita su Instagram. L’altro giorno è andata a cena con un cantante britannico di nome Gordon Matthew Thomas Sumner. È un cantautore con un talento tale da permettergli di ricevere 17 Grammy Awards, 1 Golden Globe e 1 Premio techno. Ha venduto nel corso della sua carriera oltre 100 milioni di dischi nel mondo sia da solista che nella band Police. Lui non è altro che Sting.

Ospiti d’onore di un importante evento

Molti si sono chiesti perché erano a cena insieme. In realtà erano gli ospiti d’onore di un evento di beneficenza voluto dalla Fondazione Cotarella nella Galleria del Cardinale del Palazzo Colonna a Roma. Con loro c’era la moglie di lui, Trudie Styler. Attrice e produttrice cinematografica britannica, è sposata con il cantante nel 1992 dopo dieci anni di convivenza. Nella loro vita hanno accolto Brigitte, Michael, Jake Eliot Paulina e Giacomo Luke. Lei è stata anche la madrina del figlio di Madonna.

“Uno che ha fatto la storia”, “Che onore a tavola con Sting”, “Resta sempre un uomo affascinante”. Ecco solo tre dei commenti che si possono leggere nel post.