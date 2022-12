Anticipazione Uomini e Donne, Riccardo lascia lo studio: smascherato senza pietà

Uomini e Donne è il programma televisivo di Maria De Filippi che permette ai partecipanti di trovare l’amore e allo stesso tempo la popolarità. Purtroppo alcuni non lasciano un buon ricordo Nel cuore dei telespettatori. Secondo le anticipazioni, nelle prossime puntate vedremo uno dei Cavalieri più chiacchierati del momento in difficoltà per via di alcuni messaggi.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne nelle prossime puntate, che andranno in onda dopo le feste natalizie, i colpi di scena spingeranno i telespettatori a restare incollati davanti al piccolo schermo. Pinuccia Della Giovanna, dopo aver finto uno svenimento nel pieno di una discussione con Tina Cipollari, non sarà più presente nello studio. In effetti la conduttrice le ha detto che il contesto televisivo non fa al caso suo, però stavolta dalle parole è passata ai fatti non invitandola più a sedersi nel parterre femminile.

Una delle coppie che si è formata in questi giorni è composta da Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Già l’anno scorso avevano provato a gettare le basi per un solido rapporto, ma lei aveva ancora nella mente Riccardo Guarnieri. A settembre tutto è cambiato, poiché Alessandro si è palesemente dichiarato alla dama di Brescia e, nonostante i vari ostacoli, hanno deciso di andare via. Dopo l’Epifania il pubblico rivedrà nello studio Ida, la quale parlerà di come sta procedendo la sua relazione con Alessandro. Inoltre avrà anche un confronto con Riccardo e solo così saranno svelati del retroscena inaspettati sul conto del bel pugliese.

Ida spiazza tutti con una confessione

Riccardo non è mai riuscito a mettere da parte l’orgoglio, quindi Ida a un certo punto ha deciso di mettere la parola fine e andare avanti nella sua vita senza lui. Ne è valsa la pena perché così ha vissuto diversamente la relazione con Alessandro. Sempre nella puntata in questione vedremo Riccardo lasciare lo studio.

Riccardo lascia lo studio

Il motivo è il seguente: Ida ha riferito di aver ricevuto dei messaggi da lui. Il diretto interessato non ne ha mai parlato, quindi gli attacchi sono partiti soprattutto da Gianni Sperti. Poi Maria De Filippi inviterà Alessandro a far ballare Ida e ciò basterà per far andare dietro le quinte Riccardo.

Secondo il pubblico lui non accetta ancora l’idea di vedere la propria amata tra le braccia di un altro uomo. La frequentazione con Gloria Nicoletti pare che non sia servita a togliere dalla sua mente Ida. Tuttavia una parte del pubblico spera sempre in un loro ritorno di fiamma, dato che nel bene e nel male hanno appassionato fin dall’inizio tutti con la loro travagliata storia d’amore.