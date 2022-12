“L’hanno intubata”: Antonino Spinalbese e la triste rivelazione sulla figlia

Grande Fratello Vip, il parrucchiere ligure Antonino Spinalbese è indubbiamente uno dei più importanti e chiacchierati protagonisti di questa edizione. E lo è anche per il suo passato amoroso: del resto non è da tutti il fatto di essere stato fidanzato con Belen!

Con lei ha messo al mondo anche una bambina di nome Luna Marì che è ancora tanto piccina e che gli manca terribilmente, come è anche giusto e normale che sia. E ora, all’interno della Casa Più Spiata D’Italia, l’uomo fa una rivelazione assai triste e commovente su di lei. I fan con le lacrime agli occhi…

Gli manca, gli manca terribilmente sua figlia, nonostante non viva con lui, ma con la sua tanto celebre madre che non è solo un’amatissima showgirl ma una vera e propria diva nel nostro Paese. Ora poi entrambe non stanno molto bene dal momento che sono influenzate, ma questo lui non può ovviamente saperlo.

Lui sta bene ma soffre per il fatto di non poterla abbracciare e nemmeno vedere, come ogni padre che si rispetti. E il fatto che non possa ogni giorno svegliarla e ogni sera darle il bacino della buonanotte è di sicuro fonte di grande dolore per lui. E così parla sovente di lei con gli altri concorrenti, anche con chi non ha figli.

Ma nel farlo di tanto in tanto nomina anche la donna con la quale l’ha messa al mondo, ovvero la splendida Belen Rodriguez, che da mesi ormai è tornata a fare coppia fissa con il marito Stefano De Martino, con il quale sta pensando seriamente di allargare la famiglia, sicura più che mai che sia lui l’uomo della sua vita.

La rivelazione sulla figlia che spacca il cuore

Tuttavia tutto questo forse il suo ex Antonino, lo sa bene ma a lui non importa. Lui vive per la sua creatura e così ha ripercorso il momento della sua nascita, raccontandolo all’interno del reality. ” Appena è nata l’hanno subito intubata“, è stata questa la frase che ha proferito con un nodo alla gola.

Ovviamente tanta è stata la preoccupazione in quel momento ma poi sia i medici sia le infermiere lo hanno rassicurato sullo stato di salute. L’uomo ha poi raccontato che gli occhi azzurri della piccina appartengono sia alla sua famiglia, in particolare alla sua adorata nonna, ma anche a quella di Belen dal momento che, come le aveva confessato la sua allora compagna, anche lei aveva dei parenti alla lontana con lo stesso colore, ovvero un azzurro chiarissimo.

Tra l’altro Luna Marì ha anche i capelli biondi e lui è molto geloso di lei. E ha pure ammesso che quando sarà grande dovrà assumere delle guardie del corpo per proteggerla dagli ammiratori troppo intraprendenti. Cuore immenso di papà!