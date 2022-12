Sophie Codegoni, incinta e lontana dall’Italia: purtroppo non sta affatto bene

Sophie Codegoni è nota per aver partecipato a programmi televisivi di successo, come Uomini e Donne e il Grande Fratello Vip. Adesso è in dolce attesa con il compagno Alessandro Basciano, ma sembra che non se la stia passando bene per alcuni problemi fisici. Cosa le sta succedendo? Andiamo a scoprirlo.

Molti non sanno che Sophie era la modella di punta di uno showroom di Milano di Chiara Ferragni e Maria De Filippi le ha dato la possibilità di diventare popolare facendo la sedere sul trono del suo programma televisivo. Nonostante sia andata via con la scelta Matteo Ranieri, dopo due settimane si sono lasciati. A distanza di qualche anno la ragazza è tornata nel piccolo schermo in qualità di vippona nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Grazie a quest’esperienza ha conosciuto Alessandro Basciano, anche lui noto al pubblico grazie a Uomini e Donne. Si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, anche se la maggior parte degli italiani non ha mai creduto nella loro storia d’amore. Adesso si sono ricreduti, anche perché lei a breve lo renderà padre di una splendida bambina. È stata proprio Sophie a comunicare ai follower di non sentirsi bene. Il suo stato di salute ha a che fare con la gravidanza? Andiamo a scoprirlo.

“Oggi 38 di febbre”

Essendo un personaggio pubblico, Sophie tende spesso a condividere la sua quotidianità sui social . Qualche giorno fa ha dato dei preziosi consigli per quanto riguarda la cura dei capelli. Non ha sponsorizzato nulla per un guadagno economico, ma solo per la voglia di farlo. Nelle ultime ore in, invece, ha comunicato ai follower di non sentirsi affatto bene. Per fortuna non c’entra nulla la gravidanza, dal momento che si tratta di febbre. Osservando la geolocalizzazione, è evidente che non si trova in Italia.

“E’ stato tutto veloce, ma molto intenso”

Nonostante tutto Sophie sta vivendo un bel periodo perché a breve accoglierà una splendida bambina nella sua vita. Ha scoperto il sesso del nascituro in una puntata di Verissimo. Silvia Toffanin è stata entusiasta di condividere con loro questo tenerissimo momento. Per lei si tratta della prima maternità mentre Alessandro ha già un figlio nato da una relazione precedente.

“E’ stato tutto veloce, ma molto intenso. È veramente assurdo che quella casa mi abbia regalato l’amore della mia vita”. In effetti Sophie non avrebbe mai immaginato un simile finale. Grazie al reality ha realizzato dei sogni che teneva custoditi nel cassetto.