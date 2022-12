Benedetta Rossi e Marco, sapete quanto guadagnano? Le cifre sono astronomiche

Benedetta Rossi è indubbiamente ancora oggi una delle foodblogger e cuoche più amate dagli italiani di ogni età. Lei non è solo seguitissima sul Web ma anche in Tv. In particolare ora con le sue squisite ricette la troviamo sul Canale Food. A collaborare con lei nel suo progetto lavorativo c’è anche il marito Marco.

I due sono una coppia molto unita e affiatata non solo dal punto di vista affettivo e sentimentale, ma anche da quello lavorativo e professionale. Gestiscono insieme un bel agriturismo ove anche vivono e lavorano insieme nella società che gestisce in toto i programmi e tutto ciò che ruota intorno al mondo di Benedetta. Ma quanto ci guadagnano a livello economico i due?

Lei è oggi un personaggio a tuttotondo molto noto e apprezzato. Le sue rubriche sia sul Web che in TV sono sempre seguitissime e ogni cosa che pubblica e posta sui Social diventa in men che non si dica virale, anche se non riguarda l’aspetto culinario. Lei difatti ama mantenere, chiaramente quando gli impegni sia di lavoro che personali lo permettono, mantenere un filo non solo costante ma anche diretto con i suoi fan che sono sempre più numerosi.

Tuttavia lei non ama definirli tali ma amici dal momento che non si sente, nonostante la grande fama acquisita nel tempo, una star, ma – al contrario- una persona semplice e alla mano. Ed è anche grazie a questo modo di essere, di vivere e di pensare se è riuscita ad arrivare in men che non si dica nel cuore della gente che la apprezza anche per la sua innata simpatia e la sua genuinità.

E anche il suo consorte Marco, che prima di diventare suo marito, è stato in primis un suo carissimo amico, è della sua stessa pasta e possiede pure un grande amore per la cucina e per il cibo. Non per nulla in alcuni libri di Benedetta, che sono tutti quanti un clamoroso successo editoriale, c’è sovente un po’ di spazio anche per qualche consiglio in merito che reca la sua firma.

Che cosa guadagna la coppia, la cifra

Ma ora una domanda sorge quasi spontanea: ma quanto guadagnano i due da tutte le cose che fanno? A quanto pare solo per quanto concerne i video pubblicati sul canale ufficiale della donna su Youtube si porterebbero a casa 75mila euro all’anno. A ciò ci sono poi da aggiungere i compensi televisivi e quelli scaturiti dalla vendita dei suoi volumi che svettano sempre nelle zone più calde di quelli più venduti sia nelle librerie tradizionali che negli store online, Amazon in primis.

Dunque è davvero impossibile calcolare con esattezza quando guadagni e quanto fatturi la donna al mese o annualmente. Ora a quanto pare è chiusa l’attività del suo agriturismo ma fino a poco tempo fa lei poteva anche contare su un bel guadagno scaturito anche in tal senso. Tra l’altro in passato ha anche prodotto saponette.

Inoltre c’è da dire che i guadagni li deve dividere anche con il marito che svolge pure il ruolo di cameramen per alcune puntate del suo programma Fatto in Casa da Benedetta, perlomeno all’inizio, quando le sue ricette erano trasmesse solo sul Web, era lui che si occupava delle riprese.