Serena Rossi incanta tutti con un look tono su tono: sta bene a tutte

Serena Rossi è una cantante, attrice, conduttrice televisiva e doppiatrice. Conferma del fatto che vanta di una carriera degna di tutto rispetto. Di recente ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di storie in cui mostra un outfit pazzesco sfoggiato a un importante evento.

Nata a Napoli il 31 agosto 1985 , Serena Rossi ha esordito nel 2002 come cantante nel musical C’era una volta…Scugnizzi di Claudio Mattone ed Enrico Vaime. Poi sì è cimentata nella recitazione e ha avuto modo di farsi conoscere grazie alla soap opera di stampo napoletano Un posto al sole. Nel suo curriculum c’è anche Tale e Quale Show, il programma televisivo condotto da Carlo Conti. Da non dimenticare l’attività di doppiatrice per alcuni film della Disney.

Per quanto riguarda la vita privata dal 2008 ha una storia d’amore con Davide Devenuto, un collega altrettanto amato che ha conosciuto sul set di Un posto al sole. Nel 2016 sono diventati genitori di bambino. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un talento innato davanti alle telecamere, apprezzato ancor di più per il suo buon cuore. Infatti è impossibile non amarla. In questi giorni ha partecipato a un evento organizzato per l’uscita di Beata te, la nuova commedia Sky Original prodotta da Cinemaundici e Vision Distribution. Ha stregato tutti con il suo outfit.

Tutti i riflettori puntati sull’attrice

Anche in quest’occasione davanti alle macchine fotografiche è stata a dir poco impeccabile. Non ne sbaglia una e il merito è sicuramente del suo buon gusto nel scegliere l’abito giusto per ogni evento. Stavolta ha optato per colori che si sposano perfettamente con la sua carnagione. La scelta degli stivali non ha fatto altro che dare un tocco di originalità e lo stesso discorso vale per l’acconciatura.

Curiosità sulla commedia

La commedia, tratta da Farsi Fuori di Luisa Merlonisi, si concentra sul tema della maternità e Serena Rossi è la protagonista. Andrà in onda dal 25 dicembre in prima serata su Sky Cinema Uno. Olivia Musini ha prodotto il copione, Paola Randi si è occupata della regia e Lisa Nur Sultan e Carlotta Corradi della sceneggiatura. L’attrice ha collaborato con Paola Tiziana Cruciani, Elisa Di Eusanio, Corrado Fortuna, Emiliano Masala e tanti altri ancora.

La trama si basa sulla vita di Marta, una donna appagata da un punto di vista professionale. Riceverà la visita dell’Arcangelo Gabriele che le riferirà di un’imminente gravidanza, ma lei chiederà del tempo per pensare se accettare o meno il dono. Nell’attesa della risposta, lui resterà a casa di lei.