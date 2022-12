Antonella Clerici, ha una casa immersa nel bosco: sembra proprio uscita da un libro delle fiabe

La splendida Antonella Clerici è ancora oggi una delle conduttrici più amate in assoluto dagli italiani di ogni età. E’ bella, brava, simpatia, spigliata e alla mano. Ma, nonostante sia famosissima, è rimasta una donna semplice e dal cuore grande. Amante della natura e della buona cucina, vive da qualche anno a questa parte in una meravigliosa casa, completamente immersa nel bosco.

Qui con lei abitano la figlia Maelle, che oggi è una meravigliosa adolescente, e Vittorio Garrone, il suo adorato compagno che le ha fatto tornare il sorriso dopo tante delusioni avute nel campo dei sentimenti. La sua dimora è ampia e spaziosa, calda e accogliente. E sa tanto di lei!

Al di là del fatto che è attorniata da tanta vegetazione, alberi e fiori, in inverno, quando la neve fa capolino sull’erba e sui tetti è davvero un vero spettacolo e pare di essere dentro una favola! Tra l’altro lei ama vivere pienamente questa situazione, quando ovviamente i suoi impegni lavorativi lo consentono, non solo rilassandosi standosene comodamente seduta in salotto a leggere un buon libro che poi magari consiglia pure ai suoi fan, ma anche passeggiando in giardino e nel bosco.

E ama farlo sia nelle stagioni calde che fredde al fine di mantenersi in forma e di far camminare un po’ anche i suoi amatissimi cani che sovente appaiono con lei in alcuni scatti sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, da lei sapientemente gestito. Ed è qui che per prima ci ha mostrato la sua casa, un vero nido d’amore ma anche un luogo che sa tanto di lei.

E’ ricca di luce, grazie alla presenza di tante finestre e di portefinestre, calda e accogliente. Trova tanto spazio il bianco ma anche il legno. Poi ci sono svariate zone confort per cercare di ricaricare le pile e trascorrere del tempo in armonia con i propri cari e i propri amici che Antonellina ama anche invitare a cena, visto che ama moltissimo cucinare.

Un paesaggio da cartolina

D’ estate poi adora prendere il sole sdraiata in una delle sdraio presenti in giardino o farsi qualche bel riposino. E che dire della piscina dove la figlioletta Malle ama rinfrescarsi nei periodi più caldi? Ma ancora meglio è riposarsi sdraiata in una divanetto di vimini osservando il paesaggio circostante che è da cartolina e che trasmette un senso di pace alla donna, come ha raccontato più volte nel corso di varie interviste. E quando il Natale arriva, complice l’atmosfera che si respira, lei ama darsi da fare con decorazioni e lucine a gogo!

Ma lei che è una donna anche molto attiva, con le mani in mano per troppo tempo non ci può davvero stare. Ergo, oltre a fare delle belle e assai rigeneranti camminate nel bosco, si allena anche nella piccola palestra casalinga che ha allestito pensando che, se il tempo è troppo rigido, lei può comunque fare un po’ di movimento standosene a casa.

Una casa meravigliosa della quale lei va orgogliosa e che ha arredato con estrema attenzione e immenso amore insieme al suo adorato Vittorio che, sebbene sia l’uomo della sua vita, non ha alcuna intenzione di sposare. Almeno per il momento!