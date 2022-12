Chanel Totti ha un ammiratore segreto: arriva il regalo speciale

Non è facile vivere sotto i riflettori, pressoché costantemente, quando si è davvero molto giovani e addirittura minorenni. E non lo è ancora di più se sei la figlia adolescente di due autentici divi quali Ilary Blasi e Francesco Totti che sono sempre stati molto chiacchierati per il loro privato che tale non è mai potuto rimanere.

Da quando poi hanno annunciato ufficialmente la fine del loro lungo matrimonio, facendo dunque intendere ” senza se e senza ma” che la favola, perché molti solo così si poteva definire, era bella che finita, le chiacchiere sul loro conto sono aumentate a dismisura. E così anche la loro secondogenita è entrata nel mirino.

Chanel ha solo 15 anni ma sa già il fatto suo. Possiede difatti un caratterino niente male che la porta talvolta a rispondere a tono ai classici leoni da tastiera che sono una specie mai in via di estinzione. La criticano per come si veste e come si muove e c’è anche chi ha osato darle della rifatta!

Sta di fatto che la ragazza è davvero molto bella e che assomiglia tantissimo a livello estetico alla sua splendida madre dalla quale ha preso anche l’immensa passione per la Moda, non per nulla possiede un guardaroba molto interessante, e che ci ha pure gentilmente mostrato sui Social, ben ordinato e diviso per capi e per colore.

E’ attivissima perlopiù su Tik Tok come- del resto- molti suoi coetanei dove ama pubblicare scatti ma anche video. In alcuni di essi l’abbiamo pure vista scherzare con il suo adorato papà. E – ovviamente- essi sono diventati in men che non si dica virali anche perché lui non è così attivo sui Social come la figlia e la sua celebre ex moglie.

Riceve un regalo molto importante…

Ma ora che ne penserà Francesco del regalo che ha appena ricevuto la sua creatura e che lei ha prontamente mostrato sui Social, tutta emozionata ed orgogliosa? Di che cosa si tratta? Di un’infinità di rose rosse, dunque di un pensiero decisamente romantico, da parte di un suo ammiratore.

Lei ci mostra anche il bigliettino senza però svelarci chi l’abbia scritto, dunque senza dirci chi sia colui che ha voluto farle suddetto omaggio. Certamente sarà un ragazzo che si è preso una bella cotta per lei, del resto come dargli torto? Lei è un vero splendore ed è normale che alla sua età inizino i primi amori.

E mamma Ilary come avrà reagito alla notizia? Ora non ci resta che attendere qualche giorno per vedere se Chanel vorrà dirci qualcosina di più a riguardo, magari svelandoci il nome del suo spasimante…