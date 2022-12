Questa bimba oggi è una donna e sta per diventare mamma: l’avete riconosciuta?

Si tratta di uno scatto analogico e dal sapore leggermente vintage dal momento che non è poi così datato. In esso vediamo come indiscussa protagonista una splendida bambina dai capelli scuri e dotata di due occhioni che non possono che colpirti immediatamente dritto al cuore.

Non sorride ma guarda in camera con una certa dose di sicurezza. E’ vicina alla finestra e forse voleva osservare il paesaggio invernale, per sognare un po’. E a breve oggi uno dei suoi più grandi sogni, quello di diventare mamma, si realizzerà tra qualche mese: difatti è in dolce attesa…

Certamente, quando dopo aver effettuato il test, magari anche più di una volta per esser davvero sicura di essere incinta, avrà iniziato a cercare le sue foto di quando era appena nata o comunque assai piccola. O forse lo avranno fatto- di certo- i suoi genitori che stanno pertanto per diventare nonni.

Dei nonni- indubbiamente- molto rock, come li ha definiti Alfonso Signorini della pagine di Chi. Sua madre, che è una showgirl molto amata nel nostro Paese, oltre che una donna bellissima e molto chiacchierata per via della sua assai burrascosa situazione sentimentale, è al settimo cielo e ha anche mostrato sui Social alcuni scatti della sua figlia primogenita quando era tanto piccina.

Ma anche lei- a onor del vero- era molto giovane quando la stava aspettando. Il padre era-invece- già adulto ed è uno dei cantautori italiani più amati e stimati non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ha all’attivo due matrimoni finiti e oggi si professa single. Se la sua prima moglie, nonché mamma della sua figlia primogenita, si chiama Michelle e lui Eros, avete ovviamente capito chi è la bimba della foto che vi abbiamo mostrato…

E’ Aurora, la bellissima figlia di Michelle ed Eros

Ovviamente è la meravigliosa Aurora Ramazzotti che a febbraio darà alla luce il suo primo figlio che sarà un maschietto. Il suo papà ha parlato a lungo di lei e della sua gioia, assolutamente immensa, al solo pensiero di poter tenere presto tra le braccia la creatura che è frutto del grande amore tra la sua Aury e lo storico fidanzato Goffredo Cerza.

L’artista ha parlato della figlia come una persona molto matura per la sua età, visto che è davvero giovanissima, e ha anche dichiarato, senza se e senza ma, che è stata la Hunziker il suo grande amore, stendendo dunque a tappeto, metaforicamente parlando Marica Pellegrinelli, la sua seconda ex moglie, con la quale ha messo al mondo due figli che sono ancora piuttosto piccoli.

Ma- forse- l’uomo vinto dall’ euforia di diventare a breve nonno, un’esperienza che condividerà con la sua prima ex moglie Michelle, non ha badato al fatto che, con quell’affermazione, rilasciata a Domenica In, potesse in qualche modo ferire, come hanno sottolineato poi molti fan sul Web, la splendida modella.