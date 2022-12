Antonella Fiordelisi ha un tatuaggio nascosto: l’ex spiffera dov’è e a chi è dedicato

Grande Fratello Vip 7, tra le concorrenti donne di questa assai scoppiettante edizione quella che sta facendo parlare molto di se per il suo caratterino niente male e per il suo trascorso sentimentale decisamente burrascoso e chiacchierato, vi è l’ex schermitrice e oggi vincente influencer e modella Antonella Fiordelisi.

E ora che la ragazza sta vivendo all’ interno della Casa Più Spiata d’Italia un’intensa liason con Edoardo, le chiacchiere sul suo conto si sprecano! E pure un suo celebre ex ha deciso di dire la sua, rivelando di un suo tatuaggio nascosto… I fan sono increduli!

Antonella è indubbiamente una giovane donna molto coraggiosa e audace. Bellissima e con un fisico davvero notevole, è impossibile non notarla. Tanto più che possiede pure una parlantina assai sciolta e non si fa alcun problema a dire quel che pensa. No, diciamo pure che non possiede i classici peli sulla lingua!

Ed è per questo motivo che è spesso motivo di irritazione da parte di alcune persone che stanno vivendo con lei l’esperienza al reality, tra cui la bellissima Micol Incorvaia, sorella della ben più celebre Clizia. Ma ora la ragazza fa coppia fissa con Edoardo Tavassi, ergo non è più un argomento tanto succulento su cui parlare, secondo la Fiordelisi.

Tra l’altro la ragazza, sempre per rimanere in ambito chiacchiere, poco tempo fa aveva raccontato del fatto che Francesco Totti le avesse scritto. Ma a quel punto le telecamere si sono repentinamente spostate e non è stato più possibile sapere altro a riguardo. Ma ora c’è un’altra news, decisamente succulenta che la riguarda, e che l’avrebbe spifferata sui Social un suo famosissimo ex.

Il tatuaggio segreto di Antonella, parla lui

Stiamo parlando di Francesco Chiofalo, ora compagno della meravigliosa Drusilla Gucci, che parlando amabilmente con i suoi fan su Instagram ha spiegato di aver rimosso, o meglio, coperto il suo tatuaggio sul braccio dove trovava posto il nome della sua ex Antonella. Si sono lasciati da due anni, e nemmeno nel miglior modo, pertanto lui ha deciso che fosse giunto il momento di fare questa scelta nella quale la sua attuale dolce metà non centra nulla, come ha fortemente puntualizzato lo stesso, onde evitare il nascere di pericolosi fraintendimenti.

E nel parlare di ciò, per l’immensa gioia dei più curiosi, ha anche raccontato che la gieffina possiede un tatuaggio con tatuato il nome di lui e che- a quanto pare- non avrebbe ancora coperto. Dove si troverebbe? Nel avambraccio destro. Ergo, possibile che non lo abbiamo mai notato durante le varie inquadrature?

Forse è piccino o semplicemente non ci abbiamo fatto caso. E ora ci si chiede se lei abbia intenzione di cancellarlo o meno… Che ne penserà di tutto questo il bel Edoardo? Le chiederà spiegazioni in merito? E Signorini? Non ne approfitterà per sollevare la questione che è sicuramente molto interessante?