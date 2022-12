Alba Parietti, capelli corti e bianchi: il motivo della decisione | Non sembra neanche più lei

La splendida Alba Parietti è ancora oggi una showgirl molto amata dagli italiani, oltre che una donna seducente e bellissima. Inoltre ama giocare con i look e stupire. E ora ci ha lasciati tutti quanti letteralmente a bocca aperta con un cambio di chiome davvero notevole.

Che cosa ci fa la donna con i capelli corti e completamente bianchi? Per quale motivo ha deciso di cambiare radicalmente il colore dei suoi capelli che da un po’ di tempo porta scuri?

Che Alba ami stupire in primis se stessa e in secundis gli altri è un dato di fatto, più che consolidato e certo. Ma stavolta l’artista ha decisamente voluto puntare in alto mostrandosi non solo sui Social dove è per altro molto attiva, bensì anche sul Piccolo Schermo, con una mise stratosferica e delle chiome chic ed eleganti che vanno pure molto di moda.

Quindi effettivamente ci sta che la donna abbia deciso di optare per un taglio mosso e molto corto, così come per il colore bianco, da non confondere assolutamente con il grigio o con l’argento, che le donano un’aria ancora più sensuale. Una vera e propria diva che è ancora capace di stregare con un solo battito di ciglia.

Inoltre lei ama tantissimo anche giocare con il make up, sebbene non si facci alcun problema e mostrarsi senza nemmeno un filo di trucco innanzi ai suoi fan, compresi chiaramente quelli storici, così come senza le sue proverbiali extension che ha ormai deciso di togliere, optando da un po’ di tempo per un taglio corto e sbarazzino che le dona tantissimo.

Nuovo look per imitare lei, la mitica Drusilla!

Ma se Alba ha deciso di mostrarsi con i capelli soffici, corti e bianchi, è perché ha voluto copiare il look, decisamente vincente e convincente, della straordinaria Drusilla Foer, tra le artiste più stimate oggigiorno, che è tornata su Rai 2, dopo il clamoroso successo della prima edizione, con il suo Almanacco del giorno dopo. La Parietti, nel corso di una puntata nel quale è stata sua assai gradita ospite, ha optato per copiarle il look ma non solo per quanto concerne i capelli…

Difatti anche il suo outfit ha ripreso molto da vicino quello della conduttrice, così come il trucco. Durante il loro incontro, che ha molto divertito i suoi fan ma anche i numerosi telespettatori, Alba ha cercato di imitarla, e così in quel momento abbiamo visto in video in contemporanea ben due Drusilla!

Il video è poi stato postato sui Social ed è diventato in men che non si dica virale, a dimostrazione di quanto entrambe siano realmente amate e apprezzate dagli italiani di ogni età.