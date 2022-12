Veronica Lario, com’è diventata l’ex lady Berlusconi? Oggi magrissima e bellissima

Veronica Lario, la seconda ex moglie di Silvio Berlusconi, è ancora oggi una donna bellissima e ricca di fascino. Madre e nonna, per lei il tempo pare essersi fermato. E oggi è in forma più che mai alla faccia delle malelingue che- si sa- sono sempre in agguato!

Non è facile essere la compagna di vita per tanti anni di un uomo molto in vista e molto chiacchierato per la sua vita sia privata che pubblica. E non lo è nemmeno se sovente lo sono anche i tuoi figli. Ma lei alza le spalle, sorride e cerca di stare il meno possibile alla ribalta, dopo una vita passata sul palcoscenico.

Del resto lei per tanti anni da giovane lo ha calcato eccome soprattutto a Teatro dove con la sua ragguardevole bellezza ha stregato in men che non si dica colui che poi ben presto ha sposato e che per lei ha deciso di lasciare la sua prima moglie. Poi il matrimonio è naufragato anche con lei ed è nato un cicaleccio a non finire.

Si è parlato a lungo dei tradimenti possibili da parte di lui e dell’ assegno di mantenimento, dalle cifre iperboliche, che lui doveva riconoscerle. E stiamo parlando di numeri che farebbero impallidire praticamente ovunque. Pian piano l’attenzione sulla ormai ex coppia si è affievolita anche perché lei ha deciso di avere un profilo basso e di uscire elegantemente di scena.

Non frequenta posti mondani e non è solita farsi fotografare, nè tanto meno rilasciare interviste. Ma ovviamente ogni tanto a qualche occasione di famiglia, deve presentarsi, e così i paparazzi talvolta riescono ad immortalarla, come nel caso del battesimo del piccolo Emanuele Silvio Berlusconi, dove ha anche fatto la conoscenza di Marta Fascina, la nuova consorte di Silvio.

Al top e con charme da vendere

Qui è apparsa al top della forma fisica, elegantissima e splendida in un completo giacca e pantalone blu dal taglio classico con foulard di seta. Capelli sciolti, lunghi e lisci, castani chiari con riflessi caramello e biondi, che le donano ancora più luminosità al suo viso per il quale il tempo sembra essersi fermato.

Charme da vendere, con pochette alla mano, d’argento con riflessi blu notte, e occhiali da sole dalla montatura in tinta, ha conquistato tutti i numerosi presenti, oscurando anche le altre donne non solo per il suo incredibile fascino ma anche per il fatto che lei non è solita apparire in pubblico.

Una scelta che le permette di vivere serena e di trascorrere del tempo di qualità con i suoi cari e in particolare con i suoi adorati nipoti che sono la sua gioia più grande. Cuore immenso di nonna!