Federico Fashion Style, per lui i drammi non finiscono più: arrivato il colpo di grazia

Federico Fashion Style è il parrucchiere più amato dai volti del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio nel suo talento con le forbici. Se fino a poco tempo fa è stato al centro dell’attenzione per via della sua relazione d’amore giunta al capolinea, Adesso si sta parlando di lui per una festa finita male. Ecco cosa è successo a poche ore di distanza dalla vigilia.

Federico Fashion Style, nome d’arte di Federico Lauri, è anche un personaggio televisivo affermato. Su Real Time va in onda un programma televisivo intitolato Il salone delle meraviglie dove mostra ai telespettatori la sua attività quotidiana. Sa come rendere ancor più belle coloro che si affidano alla sua bravura. Tra le sue clienti possiamo citare Giulia De Lellis e Valeria Marini.

Purtroppo in questi giorni è stato al centro del gossip per via della fine della sua storia d’amore con Letizia Porcu, ovvero colei che lo ha reso padre di una splendida bambina. A Verissimo Federico ha manifestato il suo dispiacere durante una piacevole conversazione con Silvia Toffanin. Qualcuno ha insinuato che la compagna non accettava più la vita parallela di lui, dunque ha deciso di mettere la parola fine. Con difficoltà sta affrontando questo periodo, reso ancora più complicato da ciò che è avvenuto al Christmas party organizzato proprio da lui.

Party finito male

Alla festa come ospite d’eccezione c’era appunto Valeria Marini. L’evento è stato organizzato nel salone del parrucchiere nel palazzo Coin al Vomero di Napoli. Federico si è presentato con un abito fatto di paillettes catturando così l’attenzione di tutti gli invitati. Tuttavia qualcosa è andato storto. “Stop alla festa all’interno di Coin. Il blitz dei vigili urbani in via Scarlatti, sotto il comando del capitano Gaetano Frattini, si è consumato mercoledì sera, in occasione del ‘party natalizio’ organizzato dal parrucchiere dei vip”, ecco cosa è stato riportato nelle pagine de Il Mattino.

“Pensavano che l’evento potesse essere considerato una festa privata”

In effetti è stato riferito a Il Messaggero che mancava l’autorizzazione per organizzare un evento pubblico. È stato detto anche che il dj avrebbe lasciato la sua postazione dopo l’arrivo dei vigili. A prescindere da questo spiacevole episodio Federico e gli altri invitati hanno proseguito nei festeggiamenti anche in presenza di due agenti e una volante all’esterno della struttura.

Il comune di Napoli si è poi pronunciato sull’argomento: “Il richiedente ha dichiarato che la manifestazione si sarebbe svolta anche in area pubblica, richiedendo contestualmente la concessione di suolo pubblico di 100 metri quadrati. L’occupazione di suolo pubblico non può essere richiesta contestualmente alla Scia, trattandosi di un provvedimento concessorio”.