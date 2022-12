Romina Carrisi non si nasconde più: il primissimo video (romantico) con la nuova fiamma

Romina Carrisi è nota per essere la figlia di due cantanti che hanno fatto la storia del mondo della musica italiana e internazionale. Essendo un personaggio pubblico, tende sempre a condividere la sua quotidianità su Instagram. Stavolta, però, ha voluto mostrare a tutti la sua nuova fiamma.

Romina Jolanda Carrisi-Power è la figlia di Albano Carrisi e Romina Power. Nata il primo giugno 1987 a Cellino San Marco, la sua più grande passione è la fotografia. Non ha accettato con facilità il divorzio dei genitori, fatto sta che ciò non l’ha allontanata dai suoi obiettivi. È stata così determinata da svolgere ogni tipo di lavoro per mantenersi economicamente. Negli Stati Uniti ha lavorato come cameriera e in Italia come commessa. In seguito ha avuto modo di avere una piccola parte in Don Matteo e spesso è stata ospite di alcuni programmi televisivi.

Per quanto riguarda la vita privata ha un buon rapporto con Jasmine e Albano Junior, ovvero i figli che il padre ha avuto con Loredana Lecciso. Sulle questioni di cuore, invece, fino a qualche ora fa l’identità del fidanzato era avvolta nel manto del mistero. Ora su Instagram ha voluto pubblicare un video che non lascia più alcun dubbio sull’argomento.

Il video che conferma la relazione

Nel 2017 Romina è stata al centro del gossip per un flirt con il cantante Michael Bolton. Poi nel 2008 è stata fidanzata con Francesco Gastel. Ora è impegnata con Stefano Rastelli, ossia il regista del programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno. I due non hanno mai confermato la loro reazione, ma con su Instagram sono finalmente usciti allo scoperto. Si sfiorano quasi le labbra in una stanza illuminata solo dalle luci dell’albero di Natale.

Curiosità sul fidanzato di Romina Carrisi

Stefano Rastelli è nato Napoli nel 1970 e ha conosciuto Romina Carrisi grazie al programma televisivo di cui è regista. Ha due figlie nate da una relazione precedente. Gli piace la pesca, è tifoso della Roma e su Instagram ha tante foto dei suoi viaggi e in compagnia delle figlie, con le quali ha un bellissimo rapporto.

La figlia dei due cantanti è opinionista fissa nel salotto televisivo di Serena Bortone e, secondo quanto riportato sul sito di DiLei.it, i due si sono incontrati dietro le quinte. I fan sono contenti per la ragazza, dal momento che difficilmente si espone quando si tratta di sentimenti.