Veronica Gentili, lei sì che è figlia d’arte: i genitori sono più famosi di lei | Li conoscete tutti

Veronica Gentili è una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano. Attualmente è al timone della conduzione di Controcorrente in prima serata su Rete 4 dal 19 settembre 2021. Non tutti conoscono i genitori che hanno influenzato tanto la sua carriera. Ecco qualche informazione sul loro conto.

Nata il 9 luglio 1982 a Roma, Veronica Gentili si è diplomata al liceo classico per poi iscriversi all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico nel 2006. Contemporaneamente si è cimentata nell’attività di attrice, sceneggiatrice e regista al Gigi Proietti Globe Theatre con l’Otello di William Shakespeare. I fan hanno avuto modo di vederla anche al cinema nel film Come te nessuno mai di Gabriele Muccino nel 1999.

In un secondo momento ha messo da parte la recitazione per il giornalismo e ha iniziato subito la collaborazione con Il fatto Quotidiano. Nel 2021 sono arrivate delle novità: Buoni o cattivi, programma televisivo in onda il martedì su Italia 1, e Controcorrente. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un grande talento e la famiglia avrà sicuramente inciso sulla sua formazione professionale. Ma chi sono i genitori? Andiamo a scoprirlo.

Due genitori famosissimi

Il padre di Veronica Gentili si chiama Giuseppe e svolgeva la professione di avvocato e del dirigente Rai. Per quanto riguarda la madre, è Netta Vespignani ed è stata una celebre pittrice e mercante d’arte. Quest’ultima ha trasmesso alla figlia la passione per l’arte mentre il padre ha cercato sempre di farla avvicinare al mondo dello spettacolo, del teatro e della recitazione. Il risultato è stato a dir poco sorprendente, dato che la figlia è uno dei volti più affermati del piccolo schermo.

Curiosità su Netta Vespignani

Netta Vespignani, in realtà all’anagrafe Maria Antonietta Santi, il 21 marzo 2021 ha avuto la peggio contro una lunga malattia. Era a favore della promozione dell’arte figurativa con la galleria Il fante di spade con lo scopo di far conoscere l’arte fiorita nel periodo compreso tra le due guerre. È stata sposata con Renzo Vespignani, del quale ha poi preso il cognome, e sono diventati genitori di Alessandro, un affermato fisico. La conduttrice ha un bellissimo rapporto con il fratello maggiore.

Veronica Gentili non parla mai della sua vita privata, ma ha fatto uno strappo alla regola annunciando la morte della cara madre: “Mamma ci ha lasciato, ma il suo ricordo resta in tutti i coloro che l’hanno amata. Una personalità vivace, una protagonista, un’artista straordinaria”.