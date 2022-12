Heather Parisi, sapete chi è la figlia? E’ fidanzata con un cantante di Sanremo

Heather Parisi è, non solo una grandissima ballerina, ma un’artista molto amata in tutto il mondo. Quando c’era da imparare e da tirarsi su le maniche, non si è mai tirata indietro. Eppure, nonostante sia sempre stata una donna molto impegnata, ha trovato anche il tempo di crearsi una famiglia e di mettere al mondo a 50 anni due gemelli.

Oltre a loro ha anche altre due figlie, che sono giovani ma comunque grandicelle, e una in particolare è molto attiva sui Social, ed è anche sulla cresta dell’onda per il fatto che da tempo fa coppia fissa con un noto cantautore italiano che piace moltissimo ai ragazzi di oggi e che è stato scoperto al Festival…

Partiamo da lui, lui che è un artista davvero molto bravo e con all’attivo un numero davvero elevato di canzoni che sono descrivibili- e pure a buona ragione- come dei piccoli gioiellini musicali, e, nonostante sia poco più che un ragazzo, ha già avuto l’onore di suonare niente di meno che allo negli stadi!

Ha debuttato poco più che maggiorenne al Festival di Sanremo nelle Nuove Proposte, ove ha trionfato, per poi entrare in men che non si dica nell’ Olimpo dei Big. E così ha partecipato alla kermesse, apprezzata e seguita in tutto il mondo, con tante belle canzoni sfiorando la vittoria.

E pure quest’anno ci riproverà, dopo esserci andato molto vicino negli scorsi anni. E certamente a fare il tifo per lui al Teatro Ariston ci sarà anche la sua dolce metà che, lo ribadiamo per dovere di cronaca, è la figlia, e ora vi sveliamo che è la secondogenita, della Parisi. Sapete come si chiama la ragazza? E avete capito chi è il suo tanto talentuoso e celebre fidanzato?

Chi è la figlia che è fidanzata con una star della Musica

Il fidanzato in questione, dunque praticamente il genero della meravigliosa Heather è Ultimo, il cui vero nome Niccolò Moriconi, mentre la ragazza si chiama Jacqueline Luna di Giacomo. I due fanno ormai coppia fissa da tempo e sono più innamorati e uniti che mai. Lui le dedica tante belle canzoni e pensieri senza fine.

E lei che ama postare sul seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, da lei stessa ben gestito, scatti ove mette in chiara luce la sua lampante bellezza, nonché la sua eccellente fisicità. In particolare fa sognare i suoi fan con fotografie in costume da bagno. Ma non mancano nemmeno le foto di coppia che diventano in men che non si dica virali e che fanno pure una vera e propria incetta di like.

E- del resto- come potrebbe essere altrimenti? Sono bellissimi e dolcissimi e sono il ritratto della felicità e dell’amore vero, fresco e genuino. Come si fa a non amarli?