Diletta Leotta senza filtri sulla Clerici: “Dietro le quinte di Sanremo mi ha…”

La splendida Diletta Leotta a ruota libera sulla conduttrice di E’ Sempre Mezzogiorno. La giornalista sportiva, molto apprezzata in nome della sua lampante bellezza e pazzesca fisicità, oltre che per la sua spigliatezza, ha rilasciato un’intervista fiume al magazine femminile F tra presente, passato e futuro.

Come molti si ricorderanno la donna ha avuto modo di conoscere Antonella e di lavorare a stretto contatto con lei svariati anni fa al Festival di Sanremo, ma come è stato il loro rapporto? Che cosa si sono mai dette dietro le quinte, quando le telecamere non potevano riprenderle? Ora spunta fuori la verità…

Diletta da molti anni a questa parte è uno dei personaggi italiani più chiacchierati per via del suo privato che tale proprio non riesce mai e poi mai a rimanere non solo perché lei è molto conosciuta e in vista ma anche perché sovente i suoi fidanzati sono molto famosi.

Quando poi ha iniziato una relazione, molto passionale, con un autentico divo come Can Yaman, per la quale si era parlato anche di matrimonio, non c’è mai stato un attimo di tregua per lei e i paparazzi la seguivano praticamente ovunque. Poi la liason è finita e lei è volata tra le braccia del modello Giacomo Cavalli, salvo poi innamorarsi perdutamente del portiere tedesco Loris Karius con il quale oggi fa coppia fissa.

Lei sa di essere anche molto criticata per le sue storie ma non se ne preoccupa dal momento che si ritiene una donna molto passionale e che vuole vivere molto intensamente la sua vita. Ma ora sorge spontaneo un piccolo dubbio: forse la Clerici “ai tempi” del Festival le ha voluto dare qualche dritta a livello amoroso?

Che cosa si sono dette dietro le quinte

A quanto pare no, dal momento che, in maniera molto cara e affettuosa, ha voluto darle qualche piccolo, ma assai prezioso consiglio in ambito professionale: ” Antonella Clerici è una professionista molto generosa. Dietro le quinte mi ha insegnato a leggere un gobbo senza essere rigida“, ha rivelato Diletta che poi ha svelato di un’altra dritta molto importante che la collega le ha regalato.

“Da donna di esperienza infinita mi ha dato un consiglio importantissimo, con una dolcezza da madre: Non pensare alle critiche, sii meno secchiona. Mettici più cuore e andrà tutto bene“.

Parole certamente speciali che la Leotta ha ascoltato con grande interesse anche perché la Clerici ha lavorato mondo a livello giornalistico nel calcio che è lo stesso ambito in cui si muove lei, ergo sa bene di che cosa parla!