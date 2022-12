Tomaso Trussardi affranto: gli amici spifferano cosa ha rivelato su Michelle: “Nulla è servito a…”

Tomaso Trussardi per tanti anni, più di dieci, è stato il compagno e poi il marito della bellissima Michelle Hunziker, tra le showgirl più apprezzate in assoluto nel nostro Paese. Con lei ha messo al mondo due figlie, quali Sole e Celeste, che sono ancora assai piccine. Nelle ultime settimane si era parlato di un riavvicinamento per la coppia ma a quanto pare le cose non sono andate per il verso giusto…

Niente da fare per i celebri ex. I fan di entrambi ci avevano sperato sulla prosecuzione della loro favola d’amore ma a quanto pare ormai non c’è più nulla da ricostruire. E ora arriva la rivelazione degli amici di lui che spiazza…

Lui è sempre stato molto innamorato di lei ed è stato sempre lui a iniziare a corteggiarla e a convincerla che, nonostante la differenza di età, o meglio che lui fosse di svariati anni più giovane di lei, la loro storia potesse funzionare e pure alla grande. E alla fine ci era riuscito visto che l’ha sposata e si è creato con lei una meravigliosa famiglia.

Una meravigliosa famiglia allargata dal momento che lei aveva già alle spalle un matrimonio finito, celebrato con Eros Ramazzotti, e una figlia nata dall’amore con il noto artista romano. Stiamo chiaramente parlando di Aurora che sta per renderli nonni. Una notizia che ha riempito il cuore di immensa gioia sia di mamma sia di papà.

Ma lui, l’affascinante Tomaso, non si è presentato ai vari festeggiamenti, assai recenti, riguardo alla gravidanza della ragazza con la quale oggi pare non sia più in buoni rapporti. E con la sua ex come stanno davvero le cose?

Lui ci ha provato ma…

Sui Social erano apparse foto che avevano fatto chiaramente intendere che un riavvicinamento c’era stato, sebbene nessuno dei due lo avesse confermato ma nemmeno smentito a onor del vero, e così i rispettivi sostenitori hanno iniziato a sognare ad occhi aperti un loro ritorno di fiamma. A parlarne è stato anche Vittorio Feltri, grande amico delle famiglia Trussardi, nonché testimone di nozze dell’uomo, che aveva confermato tutto questo ma anche invitato l’amico ad avere pazienza e di cercare di sistemare i cocci rotti come si deve. E lui che fatto? Si è messo di impegno per riuscirci. ” Lui avrebbe confidato agli amici di averci riprovato, ma nulla sarebbe servito a ricomporre le fratture del rapporto“, ci rivela Pipol.

Ma a quanto pare non c’è riuscito e ora, come ci svela Chi, entrambi sono single. Del resto hanno sempre posseduto non solo due caratteri nettamente diversi, lei tanto espansiva quanto lui persino schivo e molto riservato, ma anche assai differenti modi di vivere. E ciò non ha permesso loro di andare avanti con il loro matrimonio e di ricucire ora lo strappo che si era creato.

Tomaso però l’ama ancora, come rivelerebbero alcuni amici che sono voluti rimanere nascosti nell’anonimato. Queste sarebbero le sue parole: ” Rimane la donna che ho amato di più nella vita e la amo ancora, ma in una forma diversa”.