Francesco Totti e Antonella Fiordelisi, finalmente la bollente verità: ecco cosa c’è stato tra loro

Ora che Francesco Totti ha preso casa a Roma con la nuova compagna Noemi Bocchi e la sua celebre ex ha ritrovato l’amore nelle braccia di un affascinante imprenditore tedesco, la bellissima Antonella Fiordelisi parla di lui. E viene fuori la verità, perlomeno la sua...

Alla fine lo ha nominato e quando ha cercato di salvare il salvabile, ormai ” la frittata era bella che fatta”. E intanto sul Web si mormora, eccome se si mormora…

Quale è stata la reale conoscenza tra la gieffina e l’ex capitano della Roma che è ancora oggi un personaggio amatissimo dagli italiani? In passato si era parlato di una loro conoscenza e persino di un loro flirt ma in tempi assai recenti la ragazza lo ha tirato nuovamente in ballo mentre, durante la sua permanenza nella Casa Più Spiata d’ Italia, stava amabilmente parlando con Edoardo e Giale.

In pratica i tre stavano chiacchierando in camera da letto e nel momento in cui Antonella ha toccato l’argomento, decisamente personale e dolce, dei figli, nel dire quali nomi avrebbe scelto se ne avesse avuto uno maschio. E a un certo punto il suo collega ha detto: ” Francesco”.

Non l’avesse mai fatto! Difatti poco dopo la ragazza si è messa a ridere, dimostrando di aver perfettamente capito il motivo che ha spinto il ragazzo a pronunciare proprio quel nome piuttosto che un altro…

Lei fa una rivelazione ma poi…

Difatti poco dopo Antonella ha dichiarato, totalmente incurante delle telecamere del GF, qualcosa che ha fatto rizzare i capelli in testa ad Alfonso Signorini, ovvero: ” Mi ha scritto Totti”. E in men che non si dica, dopo tale rivelazione, che è ovviamente da verificare, la regia ha pensato bene di staccare la riprese, non permettendoci più di vedere come sia poi andata avanti la chiacchierata, sempre che poi i tre non siano stati invitati a cambiare argomento, come sostengono alcuni su Twitter.

E ciò ha lasciato di stucco i numerosi telespettatori che non hanno affatto gradito ” la trovata”. Molti sul Web poi hanno iniziato a dire che la censura non ci stava in quel momento e che era giusto far sentire quello che Antonella avesse da dire, al di là della sua veridicità.

Altri hanno iniziato a supporre che se gli autori hanno preso questa decisione è per evitare altri guai visto che l’edizione ancora in corso del Grande Fratello Vip si sta dimostrando già abbastanza problematica e turbolenta… E siamo solo quasi all’inizio visto che- a quanto pare- dovrà proseguire fino a primavera inoltrata…