Alberto De Pisis, beccato nel letto proprio con lui: anche se notte le telecamere hanno ripreso tutto

Nella casa del Grande Fratello Vip i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo, dato che le dinamiche all’interno del gruppo cambiano ogni secondo. Stavolta al centro dell’attenzione c’è Alberto De Pisis, il quale la scorsa notte ha condiviso il letto con uno dei concorrenti più chiacchierati del momento.

Alberto si è messo in gioco fin dal primo giorno nel reality condotto da Alfonso Signorini e non è mai passato inosservato per il suo carattere esuberante. Purtroppo per un paio di giorni è stato costretto ad abbandonare temporaneamente la casa perché risultato positivo al Covid con altri concorrenti. Quest’ultimi sono rientrati dopo qualche giorno mentre lui ha dovuto attendere la negatività del tampone. Adesso per fortuna tutto è passato, dunque è tornato a essere ripreso dalle telecamere.

Il pubblico sostiene che sa sempre come intervenire quando si tratta di esprimere un’opinione sulle vicende che si creano tra i suoi compagni d’avventura. Molti hanno notato che non ha simpatia per Antonino Spinalbese e lo ha confermato in una delle ultime dirette. L’ex di Belen Rodriguez in un secondo momento si è lamentato delle parole ricevute. Stavolta i riflettori sono puntati su Edoardo Donnamaria, il quale sta facendo i conti con Antonella Fiordelisi. Alberto sta accanto al ragazzo, soprattutto in determinati momenti del giorno.

“Questa notte ha dormito con Alberto”

In partica l’altra notte Alberto ed Edoardo hanno dormito insieme condividendo lo stesso letto. Lui non ha ancora fatto pace con Antonella, quindi si sta prendendo degli spazi propri per riflettere. Tutto questo ha avuto inizio in seguito all’imitazione che Antonella ha fatto di Oriana Marzoli. Edoardo non ha tollerato che lei abbia circolato per la casa seminuda con tanti di atteggiamenti discutibili con Antonino. Per questo motivo ha spesso dichiarato che vuole andare via dalla casa. I concorrenti stanno cercando di fargli cambiare idea, ma nella prossima diretta comunicherà la decisione finale.

Pace fatta tra Alberto ed Edoardo

Ora pare proprio che Edoardo sia stufo della situazione e non ha alcuna intenzione di ripensarci. Da parte sua Antonella non vuole fare il primo passo. Sicuramente se ne parlerà nello studio del reality. Nel frattempo Alberto sta accanto ad Edoardo che non sta vivendo serenamente la casa in questi giorni.

I telespettatori amano la loro amicizia perché ci sono l’uno per l’altra nei momenti del bisogno. Prima della quarantena di Alberto non c’erano buoni rapporti per via di incomprensioni passate. Per fortuna le cose sono cambiate, soprattutto in questi giorni tesi per Edoardo.