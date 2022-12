Dalila Di Lazzaro, dall’enorme fama alla grave malattia: “Posso muovermi solo con la morfina in tasca” | Come sta oggi

Dalia Di Lazzaro per tanti, tantissimi anni è stata una vera e propria star del Piccolo Schermo, nonché la regina della fiction nostrana. In seguito, a parte qualche apparizione in TV, in qualità di gradita ospite, di lei si sono perse un po’ le tracce. E ciò è molto dispiaciuto agli italiani che la stimano molto per il suo innato talento e la sua ingente classe, oltre che per la sua ragguardevole bellezza. Ma poi è venuta a galla la verità.

La donna che ancora oggi è dotata di uno straordinario fascino non se la sta passando molto bene dal punto di vista della sua salute che è un aspetto primario della vita di tutti noi. Ne ha parlato con la meravigliosa Eleonora Daniele a Storie Italiane un po’ di tempo fa.

Sono parole che hanno lasciato quasi interdetta la conduttrice che, oltre a essere un’immensa professionista, è anche una donna speciale e molto sensibile. E i telespettatori a casa, che sono sempre più numerosi e che di certo si ricordano le performance a livello attoriale di Dalila hanno comunque provato immensa gioia nel rivederla in TV per una chiacchierata a cuore aperto.

E del resto Eleonora è davvero molto brava a mettere sempre a proprio agio i suoi ospiti anche quando devono parlare di argomenti spinosi e delicati, come la malattia lo è certamente. E così anche l’attrice lo ha fatto, sebbene non sia comunque stato facile per lei parlare di ciò che la tormenta da anni.

Stiamo parlando di qualcosa di grave e che non le permette di vivere una vita normale. I dolori sono talmente forti che nemmeno la morfina, che non è in ogni caso da assumere mai e poi mai a cuore leggero, riesce ad alleviare. Ma che cosa le è successo?

Ha un dolore cronico, il toccante racconto della malattia

“Ho un dolore cronico”, ha rivelato in primis l’artista che poi si è anche soffermata sul fatto che ha speso la bellezza di 750mila euro per curarsi, senza tuttavia ottenere grandissimi risultati. Chiede che le venga riconosciuto che il suo problema sia grave. ” Anche se voi mi vedete così, io non posso muovermi”. Ma che cosa le ha causato ciò?

“Durante un incidente ho battuto la schiena e un pezzo di trapezio mi ha strappato dei tessuti nervosi dalla spina dorsale”, ha raccontato Dalila che poi ha voluto tosto aggiungere: “Soffro di un dolore cronico neuropatico, non posso muovermi come tutti voi. Posso fare due passi ma sempre con la morfina in tasca“.

Ed è pertanto per questo motivo che non ha più potuto lavorare ed è quindi stata costretta a uscire di scena.