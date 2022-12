“Mi scoppia il cuore, mandate qualcuno”: Alfonso Signorini suda freddo | Le condizioni della gieffina

Grande Fratello Vip, la settima edizione del padre di tutti i reality si sta rivelando decisamente problematica, non solo per i telespettatori, che sono sempre parecchio numerosi, ma soprattutto per Alfonso Signorini, che lo conduce. Ora non stiamo parlando di un’ennesima eliminazione a sorpresa, ma di qualcosa di ben più grave, che ha fatto sudare freddo il conduttore.

In poche parole una giovane e bella concorrente, molto apprezzata dal pubblico a casa, a un certo punto ha dichiarato di non sentirsi per niente bene e ha chiesto aiuto. “Mi scoppia il cuore, mandate qualcuno!”, ha esclamato. Ma di chi si tratta?

I momenti di vera tensione e di terrore non mancano di certo quest’anno nel corso della settima edizione del padre di tutti i reality in versione vip, il cui fischio finale è ancora lontano. Tantissimi sono stati e sono tutt’ora i concorrenti che abbiamo ammirato e che possiamo ancora notare all’interno del gioco, perché tale dovrebbe essere considerat: alcuni ci hanno fatto emozionare, altri divertire, ma soprattutto arrabbiare.

Tantissime sono state le eliminazioni, anche a sorpresa, a causa di comportamento decisamente scorretti, insulti e persino bestemmie. Si è parlato di bullismo e in tale direzione è stato più che eloquente il caso di Marco Bellavia, del quale si parla ancora oggi a distanza di tempo.

Ma oggi c’è una notizia di tutt’altro genere che ha atterrito non solo i fan della trasmissione, ma anche Alfonso Signorini che ha sudato freddo: un malore nella Casa. Ma come sta ora la concorrente?

Lei si agita e…

La gieffina dovrebbe ora stare bene, ma la sua situazione emotiva è stata davvero messa a dura prova ancora una volta. Di chi stiamo parlando? Di Micol Incorvaia, sorella della ben più celebre Clizia, che può godere anche della simpatia della splendida Eleonora Giorgi, che ne ha parlato benissimo durante una sua recente intervista.

Ma purtroppo la ragazza è fin troppo beffeggiata da Antonella Fiordelisi e quando Edoardo Tavassi è andato a ridere di lei con l’altra lei non ci ha più visto e ha iniziato a urlare e a versare qualche lacrima, agitandosi un po’ troppo.

E’ chiaro che lei soffra molto per i comportamenti del fratello di Guendalina, che, pur essendosi dimostrato interessato a lei, non rispetta alcune sue scelte, come quella di non voler dormire, almeno per ora, con lui. Ma ciò Edo lo trova un comportamento irragionevole. E di ciò ha parlato a lungo con la Fiordelisi, nonché con Edoardo Donnamaria che ha riferito che non avrebbe mai e poi mai tollerato una situazione del genere.