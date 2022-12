Mediaset, famoso conduttore ha deciso di uscire allo scoperto: l’infame malattia con cui convive da anni

Mediaset, l’Azienda del Biscione può contare su una lista davvero elevata di conduttori, alcuni sono delle accattivanti new entry, mentre altri sono delle presenze storiche, nonché degli autentici fuoriclasse che molte altre realtà le invidiano, e pure a buona ragione. Uno di essi, che ha anche svolto più volte il ruolo di attore, ha ammesso di soffrire da tempo di una grave malattia.

Una malattia con cui si è dovuto rassegnare a convivere anche se chiaramente non è stato facile accettarla anche se fa parte di fin da quando era soltanto un bambino. A vederlo da fuori nessuno avrebbe pensato che l’uomo potesse soffrire di questo problema. Il suo racconto è dunque una vera pugnalata per i suoi numerosi estimatori.

L’artista lo ha raccontato durante una sua recente chiacchierata rilasciata a Repubblica. La sua è stata ed è tuttora una carriera artistica costellata di grandi successi e la sua simpatia è davvero irresistibile. Lui ha la battuta sempre pronta ma abbiamo notato – per la verità – che è anche in grado di commuoversi spesso in nome della sua bontà.

E’ un uomo profondamente sensibile, forse anche fragile, che ama fare il bene e in questo senso è molto simile al suo amico e collega di Striscia La Notizia, con il quale ha anche recitato nella fiction Benedetti dal Signore che per tanto tempo ci ha fatto letteralmente sbellicare dalle risate.

Poi la coppia artistica sovente fa delle belle improvvisate da Maria De Filippi in alcune puntate del suo seguitissimo C’è Posta per Te che ripartirà a breve su Canale 5, come sempre il sabato sera e in prime time con le sue emozionanti storie e i suoi numerosi ospiti, talora anche di respiro internazionale. Avete dunque capito chi è il conduttore che convive da tempo con la malattia?

Enzo Iacchetti e il racconto della malattia: “L’ho sempre avuta…”

Si tratta di Enzo Iacchetti che soffre di depressione. Una malattia dura da accettare e che non permette alla persona che ne soffre di non vivere davvero e fino a fondo la propria vita e di chiudersi fin troppo spesso in se stessa, anche senza apparentemente alcun motivo grave. E per questo talora gli altri tendono a isolarci a loro volta sempre più.

“Prima della pandemia vivevo a pieno ritmo, non mi sembrava di avere 67 anni. Adesso invece mi sembra di avere molti più anni di quelli che ho”, così ha esordito il conduttore che poi ha tosto aggiunto: ” Vivo in solitudine e amo il silenzio. Strano, io che ho amato tanto la musica ultimamente non riesco ad ascoltarla, eppure la musica mi ha dato tanto. Forse troppo”.

Ma la rivelazione più dura oltre che assai amara l’ha lasciata sul finale: ” Che sia forse depressione? L’ho sempre avuta. Anche da bambino ero vivace ma non parlavo, il palco per me è stato terapeutico”.