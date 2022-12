Albano non è riuscito proprio a tenerselo dentro: chi è la figlia ‘preferita’ | Il nome che non ti aspetti

Albano Carrisi non è solo un artista davvero immenso e amato in tutto il mondo da moltissimi anni ma anche un padre amorevole di numerosi figli che sono la luce dei suoi occhi e il suo orgoglio più grande. Ne ha avuti quattro dalla ormai ex moglie Romina Power e due dalla sua attuale compagna Loredana Lecciso. Ma ora spunta fuori il nome della sua figlia prediletta…

Un nome che forse non vi aspettereste mai ma che è stato pronunciato proprio dal cantante di Cellino San Marco. E ora che cosa ne penseranno le altre figli di questa sua dichiarazione?

Il Natale è ormai alle porte e anche la famiglia Carrisi si prepara a festeggiarlo come si deve con ottimi pranzetti e momenti ricchi di affetto e di amore. Al suo fianco ci sarà ovviamente la sua Lory alla quale regalerà un bel vestito, come ha dichiarato alla rivista familiare Ora, per la quale ha rilasciato una splendida intervista prettamente a tema natalizio.

Poi ha parlato di che cosa si porterà in tavola, in primis piatti pugliesi, come vuole la tradizione, le cui pietanze fanno venire appetito solo a sentirle nominare, e di come trascorrerà quel giorno al quale lui tiene davvero molto anche perché lui è un uomo di fede.

Inoltre ha anche rivelato di trovarsi benissimo in compagnia dei parenti della sua splendida compagna, svelando pure che li considera grandi amici e persone di grande cultura con le quali è un autentico piacere parlare di tanti argomenti. Ma fra i tanti toccati nella sua chiacchierata a cuore aperto con il magazine c’è stato anche “il tema figli”…

Spunta fuori il nome della figlia prediletta

E nel farlo Albano ha detto, senza tanti mezzi termini, quale sia stato in assoluto per lui nel corso del tempo, il più bel regalo di Natale ricevuto: ” Mia figlia Cristel. E’ nata il 25 dicembre del 1985. Nessun regalo può superare il dono della vita”. Ma quest’anno la giovane non sarà in Puglia a festeggiare il Santo Natale con lui ma resterà in Croazia dove vive da tempo con il marito e i figli.

Del resto, come ha raccontato lo stesso cantante, ” Un anno viene giù a Cellino e un anno resta a casa sua“. E se lo fa è per accontentare anche i parenti del suo affascinante consorte che è un giovane e assolutamente vincente imprenditore che da quando l’ha conosciuta anni e anni fa ha iniziato a farle un corteggiamento serrato, anche se per la verità il colpo di fulmine c’era già stato!

Albano è chiaramente felice per lei e anche per il fatto che lo ha reso nonno ma ovviamente soffre anche per via della lontananza sebbene, appena può, soprattutto nei periodi estivi, cerca di trascorrere con lei e con i nipotini più tempo possibile.