Tina Cipollari irriconoscibile: viso smagrito e capelli neri corvini | Non sembra neanche l’opinionista che conosciamo

Tina Cipollari è una delle prime opinioniste del programma di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Tutti sono concordi nel dire che sia esuberante al punto tale da coinvolgere i telespettatori. Con Gianni Sperti commenta le vicende sentimentali che si creano tra i concorrenti e spesso non sbagliano con le loro previsioni. Siamo abituati a vedere Tina in un certo modo, ma tempo fa nessuno l’avrebbe mai riconosciuta per il look.

Nata a Viterbo, Tina Cipollari è un personaggio televisivo che ha debuttato per la prima volta nel 2001 in qualità di corteggiatrice e poi di tronista a Uomini e Donne. Il suo carattere è piaciuto alla conduttrice che le ha proposto di fare l’opinionista. Grazie a questa opportunità ha avuto modo di conoscere Ilio Cristian Maria Nalli che lo ha reso padre di tre figli. Ci sono sposati nel 2005, ma nel 2018 si sono separati.

Alla fine del 2018 la Cipollari è uscita allo scoperto con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara. Ha parlato di recente della sua nuova relazione con un uomo di nome Alfredo. Non si fanno delle informazioni sul suo conto, ma si sa solo che vive a Roma. I fan sono curiosi sulla sua vita privata e quelli più tenaci sono andati a cercare sul web delle foto del passato e una ha lasciato letteralmente a bocca aperta.

Lo scatto del passato

Siamo abituati a vedere Tina Cipollari con un outfit sempre impeccabile. Infatti per ogni puntata di Uomini e Donne sfoggia sempre abiti colorati ed estrosi, tipici di una vamp. Si mostra sempre con capelli biondi e ricci, ma negli anni passati proponeva un altro look. Una foto, infatti, mostra Tina con i capelli neri e lisci con un viso più esile. Lo scatto messo in risalto una versione dell’opinionista che era del tutto estranea al pubblico di Uomini e Donne. A prescindere da ciò in tanti concordano nel dire che sia sempre bellissima.

“Sono stata un po’ sfortunata in amore”

Durante un’intervista Tina ha confessato di essere di nuovo felice, però non vuole ancora sbilanciarsi. E’ così cauta soprattutto per il bene dei figli, in quanto non vuole che si affezionino subito a un altro suo partner. Inoltre ha aggiunto che con l’ex non c’è stato un lieto fine al punto tale da non volerne parlare.

“Non voglio destabilizzarli non possono passare da un uomo all’altro, avevano già conosciuto quel signore di Firenze che non voglio neppure nominare perché è finita male. Sono stata un po’ sfortunata in amore, perché le mie storie fino ad ora non sono durate”.