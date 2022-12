Gabriel Garko, la brutta notizia dell’ultima ora: purtroppo non è stato possibile evitarlo | Allarme rosso in Rai

Gabriel Garko è ancora oggi un attore molto amato e stimato dal grande pubblico in nome del suo innato talento e del suo lampante fascino che non tende a diminuire con il passare inevitabile del tempo. Inoltre anche il suo libro autobiografico è stato un successo. Ora lo vediamo ballare sulla pista del noto programma di RAI 1 Ballando con le stelle dove ha dimostrato ottime dote di ballerino.

Le sue fan, comprese quelle della prima ora, sono state felicissime di vederlo in tale veste anche perché lui è riuscito pian piano a ottenere anche i consensi da parte della tanto temuta giuria in nome della sua caparbietà e della sua voglia di fare, di imparare e di non darsi mai e poi mai per sconfitto.

Inoltre lui è anche un uomo molto gentile, elegante e affabile che non manca mai di rispetto a nessuno. E questo fa di lui un immenso professionista che non ha mai puntato sulla sua bellezza, che è comunque lampante, anche perché da ragazzo i suoi esordi lo hanno visto in veste di modello, ma- al contrario- ha sempre cercato di impegnarsi al massimo grado per diventare un bravo attore.

Ha studiato, ha guardato con attenzione molti film e molte fiction, si è dato alla dizione e ha fatto tanta esperienza sul campo. Tutto questo gli è servito per diventare il grande artista che è oggi, nonché star sia del Piccolo che del Grande Schermo nel nostro Paese, con un curriculum di tutto rispetto.

Un curriculum nel quale oggi può anche annoverare la sua esperienza, decisamente vincente e convincente, oltre che molto intensa, a Ballando con le stelle, il programma di punta del sabato sera di RAI 1, condotto dalla meravigliosa Milly Carlucci che lo ha voluto fortemente tra i concorrenti, dopo aver già avuto il piacere di averlo in pista in precedenza come ballerino per una notte. Ma ora ad oscurare per lui questo momento davvero magico c’è una notizia, davvero pessima, che ha spezzato il cuore in mille pezzi ai telespettatori…

Allarme rosso per lui, si è fatto di nuovo male!

E la cattiva notizia è che Gabriel, tramite la voce della conduttrice, ha da poco dato sui Social riguarda proprio tale trasmissione che sta per raggiungere anche quest’anno la fase finale. L’uomo si sarebbe nuovamente infortunato durante le prove. In molti si ricorderanno di certo che si era già fatto molto male in precedenza la braccio. In ogni caso- a quanto pare- ci sarà per la semifinale del 17 dicembre e si esibirà come potrà, anche se lui ha promesso di dare il massimo.

In forse è però la sua presenza nella serata della finalissima in programma per venerdì 23 dicembre dal momento che dopo l’ esibizione di sabato e un’accurata visita medica, si deciderà se lui potrà proseguire o meno la sua esperienza alla Corte di Milly che ha raccontato ai suoi followers che l’attore è un vero combattente e che le ha promesso che ” Ce la metterà tutta”.

Ovviamente i suoi fan sono preoccupati per il suo stato di salute e, al di là che lui riesca ad esibirsi in entrambe le serate, si augurano più che altro che possa mettersi al più presto in forma.