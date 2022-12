Romina Carrisi, come si è ridotta: “Mascella completamente KO” | Come sta

Romina Carrisi, la bellissima figlia di Albano e di Romina Power, vera star di Oggi è un altro giorno, ha dato sui Social un annuncio che ha molto spaventato i suoi numerosi fan: ” Mascella completamente KO”. Che cosa le è successo e soprattutto come sta ora la ragazza?

La giovane ha rivelato di un problema di salute che le ha dato non pochi rompicapo nell’ultimo periodo. Ne ha parlato su Instagram con i suoi sostenitori che ora vogliono sapere se la situazione sia rientrata oppure no.

Romina da qualche anno a questa parte è diventata una presenza fissa del programma pomeridiano di punta di RAI 1 Oggi è un altro giorno, condotto dalla meravigliosa Serena Bortone, che le è molto legata. La stima e l’affetto sono assolutamente reciproci tant’è che la giornalista nei mesi scorsi è stata presente anche alla festa di compleanno, da Mille e Una Notte, della ragazza.

E lei deve anche molto alla trasmissione della sua cara amica, non solo perché le ha donato tantissima fama e le permette di stare sul Piccolo Schermo ogni giorno dal lunedì al venerdì, ma anche perché è grazie a questa ghiotta possibilità che ha conosciuto l’uomo che le ha rubato il cuore e con il quale fa ancora oggi coppia fissa. Stiamo parlando di Stefano Rastelli che riveste il ruolo di regista del programma.

Lui è molto più grande di lei e dei figli ma ciò non è stato di ostacolo alla nascita del loro sentimento. I due non si nascondono più ma, essendo entrambi due persone profondamente riservate, non amano parlarle. Ma ora a ” tenere banco” su Romina è una notizia di ben altro genere e che riguarderebbe un suo problema di salute. Ma che cosa le è successo?

Paura per lei ma poi…

La ragazza ci ha comunicato tramite una Storia caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram di aver avuto la mascella ko, quindi di aver dovuto chiedere tempestivamente aiuto a chi di dovere per risolvere la faccenda, decisamente assai delicata. In poche parole il medico, con il quale poi, finita l’operazione, ha posato per un bel selfie, l’ha- a sua detta- ” scrocchiata, massaggiata e rimessa in sesto“.

Dunque non si è trattato in realtà di qualcosa di grave o di irrisolvibile e Romina è tornata ben presto a sorridere e a godersi la vita come si deve.

E chissà che nel 2023, che è ormai alle porte, non ci sia per lei in serbo qualche nuovo impegno lavorativo: i suoi sostenitori se lo augurano dal profondo del cuore!