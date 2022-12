Grande Fratello Vip, Ginevra spiffera dei segreti ai concorrenti: elusi i microfoni il web però ha capito tutto

Grande Fratello Vip, è appena rientrata a far parte della lista dei concorrenti, dopo essere stata cacciata dalla Casa per via di alcune frasi da lei pronunciate poco lusinghiere nei confronti di Marco Bellavia, e già si è messa nei guai. E pure seri. Ginevra Lamborghini non smette mai di stupire…

Forse il fatto che sia rimasta per un po’ di tempo lontana dal padre di tutti i reality non si è resa conto di essere costantemente ripresa dalle telecamere e che qualunque cosa dica o faccia possa essere ripreso o notato. Ma fortunatamente all’ultimo è riuscita a non spingersi oltre, ma sarà bastato per evitare una nuova squalifica?

La sorella della bel più famosa Elettra, con la quale ancora oggi non è in buoni rapporti, ne ha combinata un’altra delle sue. Dopo aver parlato in maniera assai sconveniente del mental coach, che sebbene abbia deciso di uscire dal gioco di sua spontanea volontà per molti rimarrà lui il vincitore morale di questa edizione del GF Vip, stavolta, dopo essersi avvicinata all’affascinate Antonino Spinalbese ed essere entrata nuovamente in confidenza con lui, si è lasciata un po’ troppo andare senza rendersi conto che non si trovava in un momento di mero relax sul divano di casa propria, ma all’interno di un reality.

E questo comporta, soprattutto perché stiamo parlando del GF, che i concorrenti siano praticamente ripresi h 24 e che quindi nulla sfugga agli occhi vigili delle telecamere, degli autori e soprattutto dei telespettatori. Tra l’altro alcune clip sono anche prontamente riprese e condivise sui Social diventando in men che non si dica virali. Insomma, se si fa qualcosa, soprattutto di sconveniente o che va contro il regolamento della trasmissione, è ovvio che si viene “sgamati”.

Infatti lei lo è stata, ma in un momento di lucidità, ha cercato di “salvare il salvabile”, facendo un clamoroso dietrofront. Sarà bastato a evitargli una nuova uscita, stavolta definitiva, dalla Casa più spiata d’Italia?

Ha spifferato tutto…. E ora?

Ma che cosa avrebbe fato di tanto grave Ginevra? In poche parole stava chiacchierando con Antonino Spinalbese, celebre ex di Belen, quando a un tratto, certamente incalzata da lui, si è messa a rivelare che cosa dice la gente fuori dal reality di lui, o semplicemente a raccontargli cosa stava accadendo al di fuori di lì.

Ma ciò non è possibile e lei lo sa molto bene. Pensando di passarla liscia ha pensato bene di raccontargli tutto quanto senza usare la voce, per eludere i microfoni, ma attraverso dei segni sulla mano di lui. E anche questo suo modo di comportarsi non è passato affatto inosservato, anche perché optando per tale escamotage, si è intuito che volesse cercare di fare la furbetta.

Ora non sappiamo che cosa deciderà in merito il Grande Fratello, ma quello che è certo è che la ragazza è ancora molto presa da Antonino, per lo meno questo è quel che pare al fitto popolo della Rete, e che come è successo ai tempi della sua eliminazione quando lei aveva pronunciato cattiverie nei confronti di Bellavia, mentre – guarda caso – parlava con lui, anche stavolta l’uomo ha fatto la sua parte. Di certo questa è l’ennesima gatta da pelare per Alfonso Signorini, che quest’anno ne ha realmente viste di tutti i colori e che è stato sovente costretto a dare una bella strigliata ai concorrenti, sia ottenendo dei collegamenti con la Casa, sia quando sono giunti in studio. E ora si attende il verdetto: Ginevra sarà ancora una concorrente o vorrà lasciare stavolta in maniera definitiva il gioco?