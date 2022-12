Alberto Matano lo ha annunciato così: “Colpito da un aneurisma cerebrale” | Chiamata d’urgenza l’ambulanza

Alberto Matano da quando è saldamente al timone de La Vita in Diretta gli indici di ascolto della trasmissione pomeridiana di Rai 1 hanno subito una grande impennata, permettendo all’Azienda di Viale Mazzini di battere in tale direzione le Reti Mediaset che in quella fascia trasmettono Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara D’Urso.

L’uomo che è in primis un grande giornalista e che per tanti anni lo abbiamo ammirato al TG1 anche nelle vesti di convincente anchorman, oggi è anche un opinionista molto ricercato. Non per nulla lo possiamo ammirare anche a bordo pista a Ballando Con Le Stelle e sovente a Domenica In, dall’ amica fraterna Mara Venier, con la quale ha tante cose in comune, a partire da un cuore grande, o meglio, immenso, così come una sensibilità fuori dal comune.

Ed è per questo motivo che lo vediamo sovente commuoversi in Tv, quando tratta argomenti molto delicati o parla con alcuni ospiti delle loro storie che sovente sanno essere molto toccanti. Insomma Alberto, pur essendo un eccellente professionista e un giornalista tutto di un pezzo, non ha paura di mostrare ai suoi telespettatori, che sono sempre assai numerosi, la sua anima e le sue piccole fragilità.

Ed è questo suo lato umano che gli ha permesso di conquistarsi un’ampia fetta di pubblico che lo segue con vivo interesse non solo in TV ma anche sui Social, in particolare su Instagram, dove sovente l’uomo pubblica scatti appartenenti pure al suo quotidiano, quindi anche in compagnia del suo affascinante marito.

Ma ora ha fatto preoccupare i suoi fan con un suo annuncio: ” Colpito da un aneurisma celebrale”. Ma chi? Che cosa è successo esattamente?

” Colpito da un aneurisma celebrale”, l’annuncio che spiazza

Durante una delle più recenti puntate de La Vita in Diretta Alberto ha avuto come ospiti Lele Spedicato, chitarrista dei mitici Negroamaro, e la moglie di lui Clio Evans, entrambi suoi grandi amici di vita, che hanno ripercorso i momenti, decisamente duri e delicati, di ciò che è accaduto tempo fa al musicista e che ha spaccato il cuore in mille pezzi ai suoi estimatori.

” Qualche anno fa Lele è stato colpito da un aneurisma celebrale ed è stato in coma per dieci giorni”, ha dichiarato il conduttore che si è rivelato emozionato quando loro a vederli in studio. Poi l’uomo si è risvegliato e oggi sta bene. Fondamentali sono state le cure dei medici ma anche l’amore vero della sua dolce metà che non l’ha mai e poi mai abbandonato e che ha iniziato a sentire la terra tremare sotto i suoi piedi quando lui si è sentito male e ha dovuto chiamare l’ambulanza di urgenza. Anzi, è stato lui a chiederle di farlo quando si è accorto di non vedere più dall’occhio sinistro. E ciò le ha fatto intendere che, se lui le aveva fatto questa richiesta, conoscendolo molto bene, era perché stesse davvero molto male.

Alberto ha parlato dunque di miracolo sostenendo che per il suo caro amico è avvenuto di certo. E ora la coppia ha deciso di raccontare tutto quanto nel libro Destini, scritto a quattro mani.