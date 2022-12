Giaele De Donà, le ultime notizie sul marito la faranno disperare: purtroppo c’è poco da fare

Giaele De Donà è una delle concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip ed è sempre stata al centro dell’attenzione per via del suo concetto di amore libero. Di conseguenza ha ricevuto tante critiche, ma ha sempre mostrato indifferenza. Tuttavia nelle ultime ore una persona molto vicina a lei ha dichiarato che il marito è su tutte le furie. Andiamo a scoprire maggiori dettagli della vicenda.

Giaele da meno di un anno è convolata a nozze con Bradford Beck, ovvero un uomo benestante di vent’anni più grande di lei che vive oltreoceano. I due si vedono pochi mesi e quando sono distanti conducono una vita da single. Nella casa tante sono state le concorrenti a criticare il suo modo di fare e lo stesso vale per i telespettatori. È stata accusata di tener conto del portafoglio del marito, dato che ha fatto un discorso del genere davanti alle telecamere.

Con il passare del tempo si è avvicinata sempre più ad Antonino Spinalbese, il quale all’inizio ha avuto una simpatia per Ginevra Lamborghini e poi Oriana Marzoli. Quest’ultima è arrivata in un secondo momento e Giaele non ha nascosto il fastidio nel vederli trascorrere addirittura la notte insieme. Adesso sembra che abbia capito che non c’è nulla da fare, dunque sta conducendo l’esperienza della casa senza stare accanto a nessuno. Tuttavia l’amica del cuore ha confessato che il matrimonio potrebbe essere in crisi a sua insaputa.

Matrimonio in pericolo per Giaele

La persona in questione non è altro che Taylor Mega. Quest’ultima è entrata nella casa per salutare Giaele in quel frangente tutti hanno notato l’affetto che le lega. Le due hanno anche trascorso delle vacanze insieme, ulteriore conferma della loro solida amicizia. Durante una delle sue innumerevoli interviste Taylor Mega non ha potuto non parlare del vincolo matrimoniale dell’amica a rischio perché ha avuto un confronto con il marito.

“Guardando queste cose, resta un po’ arrabbiato”

“Adesso è bello inca**to, come dargli torto? Capisco il rapporto libero. Finché una cosa rimane fine a se stessa, va bene. Ma lì sei ripreso dalle telecamere h24. Brad non segue molto il Gf perché fa fatica a capire l’italiano, ma qualcosa gli arriva perché i fan gli scrivono cose. Guardando queste cose, resta un po’ arrabbiato”. In effetti i telespettatori stanno dalla parte dell’uomo perché non sarebbe facile per nessuno vivere una situazione del genere.

Taylor poi ha aggiunto che probabilmente trascorreranno la fine dell’anno insieme: “Sono stata incaricata di controllare il marito di Giaele da prima che lei entrasse nella Casa. Gli voglio molto bene, lo sento almeno una volta a settimana. Stavamo programmando le vacanze di Capodanno”.