Aldo Montano e la malattia: “Ho scoperto di avere la…” | Non bastano i farmaci per alleviare i dolori

Aldo Montano è un uomo molto affascinante e per tanti anni, prima di mettere la testa a posto, e di diventare un padre di famiglia, ha avuto molte fidanzate appartenenti perlopiù al vasto mondo dello Spettacolo. E ciò gli ha permesso di diventare un argomento assai gustoso per la Cronaca Rosa. Ma lui è soprattutto un atleta che ci ha fatto sognare ad occhi aperti con le sue incredibili vittorie. Peccato solo che ormai abbia appeso la sciabola al chiodo! Ma ora arriva la confessione che annienta: la scoperta di una malattia…

I suoi estimatori sono rimasti sconcertati dalle parole dell’uomo che le ha rilasciate ai microfoni di Silvia Toffanin, durante la sua seguitissima ospitata a Verissimo.

Una vita per lo Sport la sua e che se oggi non lo pratica più a livello agonistico lui non dimentica affatto, come è giusto e pure normale che sia. In particolare la Scherma è nella sua anima e le sue vittorie, decisamente numerose, così come le sconfitte, che sono utili per crearsi una certa tempra caratteriale, gli sono rimaste saldamente cucite non solo nel petto ma anche nel cuore.

Un cuore che batte sempre più forte per la sua bellissima moglie Olga Plachina, modella e atleta russa, che è riuscita dove moltissime donne in passato non sono riuscite ad arrivare, ovvero a farlo innamorare a tal punto da chiederle la mano e di decidere di creare con lei una splendida famiglia della quale vanno entrambi ben fieri.

Ma, nonostante siano genitori, e i loro figli siano la luce dei loro occhi, non smettono mai di essere in primis una coppia, ergo riescono comunque a ritagliarsi degli spazi tutti loro con tanto di cenette e fughe romantiche, che sono essenziali per tenere vivo un rapporto. Non per nulla sui Social appaiono sempre unitissimi e innamorati più che mai per l’immensa gioia dei rispettivi fan. Fan che tuttavia su sono molto spaventati quando hanno ricevuto la notizia di alcuni problemi di salute dell’ex schermidore…

La rivelazione sulla malattia: soffre di necrosi

” Sto rimandando un’operazione all’ anca, soffro di una necrosi e sono in procinto di fare un’operazione semplice ma invasiva”, ha rivelato l’uomo a Verissimo per poi poco dopo aggiungere: ” Anche la spalla dovrei rimettere a posto per la seconda parte di vita”.

Ovviamente non si tratta di operazioni gravi ma che comunque non sono da considerarsi una passeggiata. In ogni caso gli hanno procurato non pochi dolori e nemmeno i farmaci gli sono serviti ad alleviarli. E così è stato costretto ad accettare gli interventi chirurgici per il suo bene.

A stargli accanto come sempre la sua meravigliosa Olga e la sua famiglia in toto, oltre che i suoi numerosi estimatori.