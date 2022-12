Gigi Buffon, storia d’amore andata in mille pezzi: purtroppo c’è stato un brutto tradimento

Gigi Buffon non è solo un portiere di grande successo ma anche un uomo molto affascinante che ha spezzato non pochi cuori femminili. Anche di donne molto famose con le quali è apparso su tante riviste, copertine incluse.

E l’uomo ha anche visto andare in mille pezzi la sua storia d’amore, forse la più importante della sua vita, per colpa di un brutto tradimento. Ma chi ha tradito chi?

A tradire non è stata la sua dolce metà ma lui e ciò gli ha procurato non poco malcontento nei cuori degli italiani di ogni età, molti dei quali non si aspettavano un atteggiamento da parte dell’uomo che pareva molto innamorato della sua lei. Non una lei qualunque poi visto che è una diva, nonché una donna bellissima.

Inoltre con lei ha anche costruito una splendida famiglia, dunque perché ha tradito? Che cosa è successo da indurlo a ciò?

Semplicemente si è invaghito di un’altra donna e con lei non è stato un fuoco di paglia, come molti si erano aspettati inizialmente, ma qualcosa di ben più importante visto che stanno ancora insieme. Di chi stiamo parlando?

La tradita e la nuova fiamma

La donna tradita è la sua ex moglie Alena Seredova mentre la sua attuale compagna, con la quale ha tradito tempo fa la prima, è Ilaria D’Amico che ha da poco festeggiato il suo ritorno in TV. I due sono molto innamorati e oggi non vivono più momenti di tensione che magari potevano esserci stati per via del divorzio di lui.

Anche perché la sua ex si è rifatta una vita dal punto di vista sentimentale e pare che possa essere pronta per dire il suo sì più bello al suo compagno, l’affascinante imprenditore Alessandro Nasi, con il quale ha messo al mondo la piccola Vivienne Charlotte che è stata accolta a questo mondo con infinito amore dalla sua mamma e dal suo papà anche con un tenerissimo post Social.

Dunque, come si suol dire, alla fine il lieto fine c’è stato sia per Alena che per Gigi che sono riusciti a innamorarsi di nuovo e crearsi un nuovo futuro sentimentale. Ma resta comunque il dubbio, sussurrato da alcuni utenti in Rete, che se lui non l’avesse mai tradita forse il loro matrimonio non sarebbe mai davvero finito. O forse era già sulla via del tramonto e non ce ne eravamo ancora accorti? Sta di fatto che ora c’è nell’aria fiori d’arancio e che non ha senso guardare al passato. Seredova docet!