Uomini e Donne, perché Lavinia si sventola sempre: il motivo è tristissimo

Uomini e Donne è il programma che permette ai partecipanti di trovare l’anima gemella. C’è chi fa parte del Trono Over e chi fa parte di quello Classico. In questa categoria ci sono i tronisti, ovvero dei giovani che portano in esterna dei pretendenti con lo scopo di sceglierne uno. Adesso sul trono è seduta Lavinia Mauro che non è passata inosservata per via del ventaglio che non lascia mai. Ecco svelato il motivo di questa insolita abitudine.

Lavinia ha 26 anni ed è nata nella capitale italiana. Non tutti sanno chi ha partecipato già a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatrice per Nicolò Brigante. Da quando ha messo piede nello studio ha avuto modo di confrontarsi con vari corteggiatori e adesso sta focalizzando la sua attenzione su Alessio Corvino e Alessio Campoli, già noto al pubblico per essere stato la scelta di Angela Nasti.

Con il primo è scattato un bacio, ma non sono mancati i litigi per dell’incomprensioni. Nel corso delle puntate ha svelato che le mancano sei esami per ottenere la laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali. Ha anche riferito che ha origini nobiliari, in quanto lei stessa è una marchesina. La sua dolcezza e la sua timidezza hanno conquistato i telespettatori, i quali hanno notato un piccolo dettaglio, ovvero l’utilizzo costante del ventaglio. In realtà alla base di questo gesto c’è una triste verità.

Una triste verità dietro un semplice gesto

Lavinia non si stacca mai dal suo ventaglio e non si tratta solo di un’abitudine. È stata proprio lei a svelarlo al centro dello studio tra le lacrime. In effetti non è stato facile per lei spiegare il motivo di questo gesto. Per questo motivo Maria De Filippi ha cercato di metterla a suo agio aiutandola a esprimersi. In poche parole, dopo aver scoperto di soffrire di attacchi di ansia, ha notato che l’unico modo per gestirli è quello di sventolare aria. Tutto si è accentuato nel periodo del Covid quando tutti noi eravamo costretti a restare chiusi in casa.

Curiosità sulla tronista

Quando si è messa in gioco con il tronista Nicolò, subito dopo la prima esterna è stata eliminata perché era palese la preferenza per altre corteggiatrici. Infatti è stata scelta Virginia Stablum, però le cose non sono andate per il verso giusto e così si sono lasciati.

È stata lei che ha fatto contattare dalla redazione Alessio Campoli. Purtroppo spesso deve fare i conti con la sua ansia che non le permette di vivere serenamente quest’esperienza. Probabilmente sarà tesa per il fatto che il giorno della scelta è sempre più vicino. I telespettatori sperano che fino ad allora riesca ad avere le idee chiare.