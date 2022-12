Stephanie Forrester di Beautiful, la malattia l’ha colpita all’improvviso: ecco com’è ridotta oggi

Beautiful è ancora oggi la soap più amata e seguita anche nel nostro Paese. La saga della famiglia Forrester, ricca di intrighi, tradimenti e colpi di scena a non finire, emoziona tantissimo e anche le varie new entry, avvenute nel corso del tempo, sono risultate convincenti e vincenti agli occhi dei telespettatori. Tuttavia c’è un personaggio femminile che ha lasciato improvvisamente il set, lasciando un vuoto incolmabile nei loro cuori. Stiamo parlando di Stephanie Forrester.

E nemmeno una piccola improvvista o piccolo cameo ha più fatto, come una sorta di flash. E ciò ha lasciato l’amaro in bocca i più che poi hanno anche saputo della terribile malattia che nella vita reale ha colpito la meravigliosa attrice che la impersona.

Tra l’altro anche per fiction gli autori hanno deciso di farla uscire di scena in una maniera molto forte visto che l’hanno fatta morire tra le braccia di Brooke, la sua storica nemica, nonché rivale in amore della mora Taylor, dal momento che le due si sono contese in continuazione l’affascinante Ridge.

Da allora Stephanie non si è più vista, nemmeno facendo vedere delle scene passate volte a far ricordare qualche momento passato in particolare a un personaggio, e ciò pare che sia da vedersi strettamente connesso a una scelta fatta fortemente dall’artista di non volersi fare più vedere nella soap che tanta fama le ha dato nel corso del tempo e della quale ne era diventata un punto saldo.

Del resto è stata la moglie di Eric Forrester è sempre molto attiva nelle varie faccende della sua famiglia, comprese quelle amorose, e il suo essere intrigante mixato alla sua innata eleganza le hanno permesso di fare centro in men che non si dica nei cuori degli telespettatori.

La malattia e le sue condizioni odierne

Telespettatori che dopo averla vista morire di cancro tra le braccia della bionda Brooke, hanno ricevuto la triste notizia: l’attrice nella vita reale lo era davvero malata e aveva un tumore al colon. Ed è proprio per questo motivo, dunque anche per curarsi come si deve e riposare, che ha deciso di uscire di scena.

Chiaramente per lei è stata dura scoprirsi malata e ha vissuto momenti molto difficili, ma fortunatamente oggi pare che tutto questo sia solo un pallido ricordo.

E ora la meravigliosa Susan Flannery, perché questo è il nome reale della donna, sta bene e si è proclamata guarita da qualche anno per l’immensa gioia dei suoi familiari e dei suoi fan che sono ancora molto numerosi e che sperano di rivederla presto in altre soap.