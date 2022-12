Katia Ricciarelli, a distanza di un anno la confessione sulla malattia: “Appena uscita dal Gf Vip…”

Katia Ricciarelli è un nome conosciuto praticamente in tutto il mondo. Soprano sopraffino con una carriera lunga e di tutto rispetto, è diventata pian piano un personaggio a tuttotondo che si è voluta cimentare anche nell’arte delle recitazione, ottenendo ottimi consensi sia da parte del grande pubblico che della critica. Fino ad arrivare a decidere di partecipare al Grande Fratello Vip…

L’artista ha partecipato alla sesta edizione del noto reality ed è stata tra l’altro la prima a mettere piede nella Casa e dunque a introdurre poi, dopo una bella visita degli spazi, gli altri concorrenti. In primis Manuel Bortuzzo. Ma poi, una volta conclusasi la sua esperienza nel gioco, lei non si è fatta praticamente più vedere in studio, come mai? A quanto pare non è stata molto bene…

In molti a quel punto hanno iniziato non solo a ipotizzare ma a sostenere e pure a spron battuto che la sua mancata presenza, che ovviamente si è fatta notare, fosse stata dettata da alcuni litigi, avvenuti dietro le quinte, con Alfonso Signorini, già direttore del magazine Chi, che ogni settimana in edicola ci regala sempre grandi esclusive, nonché conduttore da svariate edizioni ormai della trasmissione.

Del resto si sa che entrambi possiedono due caratterini bei pepati e che non si fanno problemi a dire quel che pensano ma c’è anche da dire che l’uomo ha sempre dimostrato di possedere un’infinita stima nei confronti di Katia e pare proprio che sia stato lui a convincerla a partecipare al Grande Fratello Vip.

Allora in molti hanno iniziato a dire sul Web, in particolare sui Social, che forse lei non aveva vissuto in maniera soddisfacente l’avventura e che quindi abbia deciso di evitare di presentarsi in studio. Ma poi, a distanza di tempo, ecco che è arrivata la verità per bocca della stessa Ricciarelli. La malattia che… Ma di che cosa si è trattato esattamente? Come sta oggi?

La confessione sulla malattia

Gradita ospite del salotto di Verissimo, l’artista ha parlato a lungo di se e della sua permanenza all’ interno della Casa Più Spiata d’ Italia dove è stata grande protagonista. E ovviamente ha anche voluto dire la sua riguardo all’ ipotetico, nonché chiacchieratissimo litigio con Alfonso Signorini. Queste le sue esatte parole a riguardo: ” In molti hanno pensato che avessi litigato con Alfonso ma è impossibile, lo adoro“.

Inoltre la donna si è spesa in complimenti assai lodevoli nei confronti del conduttore del reality sostenendo che ” conduce e parla benissimo”. E allora, se non centra nulla lui con la sua mancata presenza in studio dopo che è uscita dalla Casa, per quale motivo si è data alla macchia?

A quanto pare è stato un problema di salute, come già accennato, a tenerla lontana dal parterre degli ex gieffini: ” Appena uscita dalla Casa ho preso il Covid, è stato terribile”, ha confessato Katia, mettendo così fine alla polemica. Ora lei sta bene ed è sempre più grintosa che mai!