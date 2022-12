“Ti presento nostro genero”: Loredana Lecciso fa prendere un colpo ad Albano | E’ lui il ragazzo di Jasmine

Loredana Lecciso ha preso un’importante decisione e non vuole più tornare indietro. E’ infatti pronta a presentare ufficialmente il genero al compagno Albano. Come reagirà il cantante di Cellino San Marco alla vista del fidanzato della figlia Jasmine?

La ragazza è indubbiamente molto bella e la sua avvenenza non passa di certo inosservata sebbene sui Social, in particolare su Instagram, non manchino i leoni da tastiera che non si perdono l’occasione di criticarla a spron battuto, qualsiasi cosa dica, faccia o posti.

Lei ama poi, come ogni sua coetanea, sperimentare con i look anche per quanto concerne le sue chiome e così sovente ama scattarsi dei selfie per mostrare al vasto popolo del Web i suoi cambiamenti.

Mamma Lory è orgogliosa di lei, così come suo padre Albano Carrisi, con il quale ha svolto diversi anni fa il ruolo di giudice a The Voice of Italy. Poi si era mormorato di altri suoi possibili ingaggi sul fronte televisivo ma per ora niente di certo.

Si è quindi buttata sulla musica dove ha ottenuto buoni consensi. Ma una ragazza così avvenente e vincente, possibile che sia single? A quanto pare no. E infatti…

Loredana conosce in TV ” il suo futuro genero”: ora deve presentarlo ad Albano!

E infatti Loredana è ora pronta a fare le presentazioni ufficiali dopo che lei ha già avuto modo di fare la conoscenza del ragazzo di sua figlia in TV. In che senso? La splendida showgirl pugliese nel corso della sua seguitissima ospitata a Bella Ma‘, il programma pomeridiano di Rai 2, condotto dal carismatico Luigi Diaco, ha conosciuto Alessio, che si è etichettato come il ragazzo di sua figlia Jasmine! Anzi, il giovane si è professato addirittura “il suo futuro genero”.

In poche parole il giovane, dopo avere notato la ragazza in studio, quando era stata anche lei ospite della trasmissione, si è invaghito a tal punto da pensare di arrivare a fare questa battuta. Sì, perché di battuta ovviamente si tratta! E non per nulla è stata accolta da risate e applausi.

Lory, essendo una donna molto ironica e spiritosa, ha poi così commentato: ” Allora, facciamo le presentazioni con Albano, ti presento il nostro futuro genero. Aspetta, prima voglio tranquillizzarlo, è un bravissimo ragazzo che ho conosciuto un attimo fa…”.