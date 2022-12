Ilary Blasi, dopo il divorzio con Totti l’ennesima mazzata: spunta l’altra donna di Bastian

Adesso anche nella vita della bellissima Ilary Blasi è arrivata una persona speciale, ma probabilmente la felicità potrebbe dare spazio al dispiacere. Pare che ci sia un terzo incomodo. È una giovane italiana di 24 anni. Andiamo a scoprire tutte le dinamiche della vicenda.

Quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno ufficializzato la loro separazione è saltata fuori Noemi Bocchi. Secondo fonti attendibili sembra che si siano conosciuti durante un torneo di padel, ma si sono avvicinati in un secondo momento e, durante la festa di compleanno dell’ex capitano della Roma, si sono baciati in pubblico. In questo modo hanno reso ufficiale la loro relazione.

Nel frattempo Ilary Blasi si è dedicata ai figli e si è concessa qualche viaggio, come quello in Tanzania. Le sono stati attribuiti vari flirt, ma subito sono finiti nel dimenticatoio per assenza di prove concrete. Qualche settimana fa è finita sulle copertine di tutti i giornali per via della sua nuova fiamma, ovvero l’imprenditore tedesco di nome Bastian Muller. Pare che siano molto affiatati, eppure non c’è un attimo di tregua per la conduttrice perché è spuntato il nome di una giovane donna che fa parte del passato dell’uomo.

Un’altra bellissima italiana per Bastian

Finalmente la conduttrice è felice tra le braccia di Bastian. Dopo essere stati visti nell’aeroporto di Zurigo in atteggiamenti amorevoli, di recente si sono concessi del tempo insieme a Saint Moritz. La loro storia è decollata nel migliore dei modi, ma ora è saltata fuori una giovane ragazza di nome Claudia Aquino. Durante un’intervista a Novella 2000, ha dichiarato di aver avuto un trascorso con Bastian.

“Avevo la sensazione che c’era qualcosa che non andasse”

“Ci siamo conosciuti nel bar di un hotel a Francoforte, di proprietà di un mio amico. Bastian si è avvicinato a me chiedendo il mio numero di telefono per un suo amico. Poi però si è reso conto che gli piacevo, dunque il numero l’ha tenuto per sé. Ci siamo frequentati per due mesi. Ci stavamo conoscendo. È successo tutto all’improvviso”.

Poi ha proseguito: “Siamo stati una notte insieme. La mattina dopo lui mi ha detto che io ero fredda. Ma era lui che aveva un comportamento strano. Da lì abbiamo smesso di sentirci e poi ho visto le sue foto con Ilary. Ma già prima avevo la sensazione che c’era qualcosa che non andasse”. La faccenda avrà dei risvolti? I diretti interessati replicheranno? Per scoprirlo non ci resta che attendere.