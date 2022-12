Simona Ventura messa KO: purtroppo anche lei non è riuscita a sottrarsi alla tosta malattia

Anche la splendida Super Simo non ce l’ha fatta e si è trovata letteralmente KO. A quanto pare nemmeno lei è riuscita a sottrarsi alla malattia che si è dimostrata pure nei suoi confronti davvero molto ma molto tosta.

Per tre giorni, come ha raccontato la stessa, si è sentita molto male. Non se l’aspettava e quando ha capito di che cosa si trattasse si è preoccupata visto che non è affatto una cosa simpatica, anzi!

In questi giorni al Tg non circolano voci molto rassicuranti riguardo a tanti virus e soprattutto al Covid- 19 che, nonostante i vari vaccini, non ha ancora smesso di serpeggiare tristemente nelle nostre vite. I numeri delle ospedalizzazioni si sono fortemente abbassati ma i contagi si fanno sentire sempre e comunque piuttosto forti.

Inoltre esistono anche alcune varianti che stanno creando problemi agli studiosi. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, con l’arrivo del freddo e dell’ abbassamento improvviso delle temperature, i raffreddori sono iniziati a fiorire tra gli italiani, così come malattie infettive e l’odiata influenza che nell’ultimo periodo ha messo a letto tante persone.

E pure la Ventura a un certo punto si è dovuta necessariamente arrendersi all’evidenza: si era ammalata e non poteva andare avanti a lavorare come se niente fosse. Doveva prendersi qualche giorno di pausa, stare al caldo e riposare e curarsi come si deve. E così ha fatto!

Ha preso l’australiana!

In pratica la conduttrice, sempre tanto amata dagli italiani per la sua ingente professionalità ed eccellente solarità, ha preso l’australiana della quale si sta parlando a gogo nelle ultime settimane praticamente ovunque. Procura gli stessi sintomi di una classica influenza, solo più accentuati.

Lei è stata male per tre giorni circa, poi si è sentita meglio e pian piano ha potuto riprendere saldamente in mano le redini della sua vita privata e professionale. “Riemergo dopo 3 giorni, messa ko dalla celeberrima (e famigerata) influenza ‘australiana‘… Na bella botta. Se riuscite fate il vaccino influenzale!”, ha scritto l’artista a corredo di un bello scatto, pubblicato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, ove si mostra sorridente, anche se ancora un po’ stanca e provata dalla malattia, con indosso un semplice berretto di lana nero e un delizioso pellicciotto giallo.

Tanti i like che si è aggiudicata la foto così come Simo che ha fatto preoccupare i suoi sostenitori per i suoi recenti problemi di salute ma che ora si sta prodigando per rimettersi in riga con il lavoro al fine di ritornare sempre più bella e al top in TV.