Gemma Galgani allarga la famiglia dopo anni: finalmente è arrivata casa dopo l’adozione

Gemma Galgani è la dama del Trono Over di Uomini e Donne più amata dal pubblico di Maria De Filippi. Da anni è seduta nel parterre femminile con la speranza di trovare l’anima gemella. Di recente ha condiviso una storia sul profilo Instagram per presentare un nuovo membro della famiglia agli utenti social che la seguono da quando ha ottenuto la popolarità.

Gemma Galgani è presente nello studio da quando Maria De Filippi ha introdotto il Trono Over da affiancare a quello Classico. E’ stata focalizzata l’attenzione sulla dama torinese per via della sua frequentazione con Giorgio Manetti. Sono stati insieme otto mesi, ma non c’è stato un lieto fine perché lei non voleva uscire dal programma senza amore. Lui è andato via mentre lei ha deciso di restare in gioco. Nel corso del tempo ha conosciuto tanti pretendenti e alla fine nessuno è riuscito a ridarle il sorriso.

Allo stesso tempo deve fare i conti anche con Tina Cipollari e Gianni Sperti, dal momento che mettono in dubbio la sua onestà. L’opinionista, secondo il parere dei telespettatori, tende a esagerare con lei. Molti ricorderanno i gavettoni fatti nel pieno delle sfilate. Gemma, però, ha sempre risposto con l’eleganza che la caratterizza. A prescindere da tutto non getta la spugna, in quanto sa che può contare sui suoi fan. Ed è proprio a loro che ha presentato Ninetta. Ecco di chi si tratta.

“Pensiamo a tutti gli animali che sono da adottare”

“Lei è stata adottata da mia sorella. Pensiamo a tutti gli animali che sono da adottare…Ti amo Ninetta”. Un messaggio importante che Gemma ha voluto lanciare cogliendo l’opportunità di presentare la cagnolina che ormai farà parte della famiglia Galgani. La simpatica pelosetta ha subito conquistato il web.

“Avere voglia di scappare e niente più”

Essendo un personaggio pubblico, Gemma è molto attiva sui social. Qualche giorno fa, infatti, ha condiviso una frase del brano Natale tanto vale del cantautore Francesco Gabbani: “Natale tanto vale far finta che non faccia male salire quelle scale e avere voglia di scappare e niente più”.

Ciò ha lasciato intendere che non ha un buon umore in questo periodo. In effetti con l’avvicinarsi delle feste natalizie sarà ancora una volta da sola senza un uomo accanto. Tuttavia adesso il simpatico musetto di Ninetta potrebbe dare un tocco in più a questo Natale.