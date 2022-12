Antonella Clerici e Vittorio Garrone allargano la famiglia: la lieta novella attraverso una foto

Antonella Clerici è ancora oggi una delle conduttrici più amate dagli italiani di ogni età. Bella, brava e solare, sa arrivare in men che non si dica dritto al cuore dei suoi telespettatori che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, la seguono con ingente affetto, poco prima di pranzo, a E’ Sempre Mezzogiorno.

Ma lei non è solo appagata dal punto di vista prettamente professionale e lavorativo dal momento che da anni è felicemente accompagnata da un uomo speciale, l’affascinante Vittorio Garrone, con il quale vive in una meravigliosa casa nel bosco che sovente lei ama mostrare sui Social, in particolare su Instagram.

Ed è qui che la donna ama mantenere un filo pressoché costante con i suoi fan, compresi chiaramente quelli della prima ora, sia tramite la pubblicazione di post che il caricamento di Stories, dove si mostra anche nei suoi momenti di svago, da sola o in compagnia dei suoi cari, compresa la sua bellissima figlia Maelle che è diventata adolescente e che è una grande amante della natura e va molto d’accordo con il suo Vittorio.

E ciò è motivo, non solo di un pizzico di sano orgoglio, ma anche di infinita gioia per Antonellina, che mette sempre al primo posto la serenità della sua creatura che ha messo al mondo con il suo ex compagno Eddy Martens con il quale oggi pare che sia rimasta in buoni rapporti, sebbene lui, non vivendo in Italia, non riesca a frequentare molto Maelle.

Ma ora a fare compagnia alla ragazzina c’è qualcuno di davvero speciale che la sua mamma ci ha mostrato, con il cuore pieno di letizia, sui Social, tramite una storia. Si allarga la famiglia!

Si allarga la famiglia, è arrivata Alaska!

Vittorio è felice quanto lei ed è lui che ha deciso di mostrarsi vicino vicino alla nuova arrivata. I due hanno posato all’aperto, in un paesaggio innevato, romantico e da vera fiaba. Con molta probabilità la foto, che è una vera gioia per gli occhi e una coccola per l’anima, è stata scattata dalla sua dolce metà che poi l’ha prontamente caricata su una Storia sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Alaska è un cavallo, bellissimo, che farà compagnia agli altri che possiede già Garrone, e con i quali ama trascorrere molto tempo, essendo un vero amante degli animali e della natura in toto. Tra l’altro è grazie anche al suo amore che Antonella è riuscita a decidere di cambiare vita, lasciando la sua dimora in città per vivere immersa letteralmente in un bosco.

E così, quando gli impegni di lavoro lo consentono, adora passeggiare in compagnia dei suoi adorati cani e svolgere tanta sana attività all’aria aperta. Un vero e proprio toccasana sia per il fisico che per l’anima!