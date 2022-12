Michelle Hunziker, il ritorno a casa è da lacrime: si è consolata tra le sue braccia

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano. Oltre a essere seguita nel piccolo schermo, sui social i fan sono sempre aggiornati grazie alla condivisione di scatti, video e storie. Di recente è stata proprio lei a pubblicare una Instagram story tale da far versare lacrime. Ecco perché c’è stata questa reazione da parte.

Michelle Hunziker è stata al centro del gossip per via della fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. Dopo 10 anni d’amore si sono lasciati per poi comunicarlo tramite la stampa. Come un fulmine a ciel sereno la notizia è arrivata e ancora oggi la gente spera in un loro ritorno di fiamma. Lei in estate è stata vista in compagnia di Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello e uno dei medici più belli d’Italia. Infatti si è recata spesso in Sardegna per raggiungere appunto l’uomo, dato che lì esercita la sua professione.

Una volta terminata l’estate la conduttrice ha deciso di mettere la parole fine alla frequentazione e ora si sta dedicando anima e corpo al lavoro. L’anno prossimo tornerà al timone della conduzione di Michelle Impossible, poiché la prima edizione ha riscosso un enorme successo. Essendo un personaggio pubblico, la Hunziker aggiorna sempre i propri follower e neanche stavolta ha fatto eccezione. Di recente ha mostrato una parte della sua vita che ha commosso nel vero senso della parola.

Il lato materno di Michele Hunziker

Nonostante i mille impegni Michelle Hunziker riesce sempre a ritagliare degli spazi per le figlie. La primogenita Aurora Ramazzotti a breve darà alla luce un figlio e i nonni non vedono l’ora di accoglierla in famiglia. Dal matrimonio con Trussardi sono nate Sole e Celeste, rispettivamente di 7 e 5 anni. Nella storia di Instagram si vede la conduttrice abbracciare una delle due figlie. Il momento è tenerissimo.

Un ritorno di fiamma?

La secondogenita è stata descritta come una persona timida e sensibile mentre Celeste è coraggiosa e allegra. Entrambe sono bionde con gli occhi azzurri, in quanto hanno ereditato la bellezza da entrambi i genitori. Non è mai stato mostrato il loro volto perché i genitori vogliono tutelarle al massimo.

Adesso vivono con la madre, anche se ultimamente si sta sperando in un ritorno di fiamma con Trussardi. Sono stati visti in un ristorante di recente e sembra che l’argomento della serata siano state proprio le figlie. Inoltre è possibile che i due vogliano riprovarci senza essere protagonisti del gossip. Sarà davvero così? Per scoprirlo non ci resta che attendere.